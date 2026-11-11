Οι αμερικανοί βουλευτές αποφάσισαν χθες Τρίτη σε ψηφοφορία τους να αναπεμφθεί σε επιτροπή το σχέδιο ψηφίσματος που προέβλεπε την απαγγελία κατηγοριών και την παραπομπή σε δίκη στη Γερουσία του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, τορπιλίζοντας έτσι τη διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καθαίρεσή του από το αξίωμα.Το σχέδιο ψηφίσματος που διατύπωνε το κατηγορητήριο («articles of impeachment») δεν θα υποβληθεί κατά συνέπεια σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα σε αυτή την εβδομάδα, όπως ήθελαν δημοκρατικοί και ο ρεπουμπλικάνος εισηγητής του, ο απερχόμενος βουλευτής Τόμας Μάσι.Μετά τη συντριπτική νίκη τους στις ενδιάμεσες εκλογές, πάντως, οι δημοκρατικοί θα μπορούσαν να ανακινήσουν το ζήτημα τον Ιανουάριο — όταν θα ανακτήσουν την πλειοψηφία των εδρών και στα δυο σώματα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου.
ΗΠΑ: Πριν καν βγει από το αυγό, κατέρρευσε η προσπάθεια καθαίρεσης του Χέγκσεθ - Ικανοποιημένος ο Τραμπ που γλίτωσε ο «μεγάλος πατριώτης»
Η πρωτοβουλία για την αποπομπή του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ δεν κατάφερε να αποκτήσει δυναμική, καθώς προσέκρουσε στην πλειοψηφία της Βουλής ήδη από το πρώτο στάδιο.
Ικανοποιημένος ο Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του χθες Τρίτη για την αποτυχία, ως τον Ιανουάριο τουλάχιστον, εγχειρήματος με σκοπό να κινηθεί διαδικασία στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καθαίρεση του υπουργού Πολέμου της κυβέρνησής του Πιτ Χέγκσεθ, τον οποίο εξήρε για ακόμη μια φορά, χαρακτηρίζοντάς «μεγάλο πατριώτη».Η διαδικασία εναντίον του πρώην παρουσιαστή του Fox News «απέτυχε αξιοθρήνητα», σχολίασε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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