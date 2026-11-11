Ιράν: Αποκαλύπτει νέα υπόγεια «πόλη πυραύλων» και στέλνει μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από ένα εκτεταμένο δίκτυο υπόγειων σηράγγων, όπου φυλάσσονται βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise, εκτοξευτές και στρατιωτικός εξοπλισμός.

Τι δείχνουν οι εικόνες

Στα πλάνα εμφανίζονται ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχί, και ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί, να επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την Telegraph, στο βίντεο διακρίνονται πύραυλοι τύπου Fattah, τους οποίους η Τεχεράνη χαρακτηρίζει υπερηχητικούς, καθώς και πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Khorramshahr. Εμφανίζονται επίσης σειρές πυραυλικών κεφαλών, εκτοξευτές και βαρέα στρατιωτικά οχήματα, ενώ ορισμένα τμήματα του εξοπλισμού παρουσιάζονται σκόπιμα θολωμένα.

⚡️BREAKING: Iran's Revolutionary Guards have unveiled a new Underground Missile City located deep inside a Mountain The video shows Hundreds of Ballistic Missiles https://t.co/zMCZ7DITRW — Iran Observer (@IranObserver0) November 10, 2026

Προειδοποιήσεις προς την Ουάσιγκτον

Η δημοσιοποίηση του υλικού συνοδεύτηκε από νέες προειδοποιήσεις της ιρανικής ηγεσίας.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κάλεσε τις ΗΠΑ να αποφύγουν, όπως είπε, «λανθασμένους υπολογισμούς», προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης η απάντηση του Ιράν θα είναι άμεση.

Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf said the unveiling of a new missile city belonging to the IRGC Aerospace Force reflects Iran's determination to defend its sovereignty, security, and territorial integrity. Ghalibaf described the facility as the result of years of efforts by Iranian scientists, engineers, and military personnel, stressing that it forms part of Tehran's strategy to strengthen sustainable deterrence through military readiness and technological advancement. Addressing those threatening #Iran with military action, Ghalibaf warned against miscalculations, declaring that #Tehran would respond swiftly and beyond its adversaries' expectations to any aggression. He further warned that, in any future confrontation, Iran's Armed Forces would determine the geographical scope of the war. — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 10, 2026

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα είναι εκείνες που θα καθορίσουν τη γεωγραφική έκταση οποιασδήποτε μελλοντικής σύγκρουσης.

Παράλληλα, ο Αλί Αμπντολαχί υποστήριξε ότι νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της χώρας θα μπορούσε να προκαλέσει ιρανικά αντίποινα πέραν της Μέσης Ανατολής.

Μεταφορά της παραγωγής κάτω από τη γη

Σύμφωνα με το CNN Greece, η Τεχεράνη δεν περιορίζεται μόνο στην υπόγεια αποθήκευση οπλικών συστημάτων αλλά προχωρά και στη μεταφορά γραμμών παραγωγής πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε υπόγειες εγκαταστάσεις.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχέμπι, ανακοίνωσε στις 7 Νοεμβρίου ότι η διαδικασία εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, με στόχο να συνεχιστεί η παραγωγή ακόμη και σε συνθήκες αεροπορικών βομβαρδισμών.

Επίδειξη ισχύος μετά τα πρόσφατα πλήγματα

Η αποκάλυψη της νέας «πόλης πυραύλων» πραγματοποιείται ενώ το Ιράν επιχειρεί να αναπληρώσει τις απώλειες που υπέστη από τις πρόσφατες συγκρούσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Όπως σημειώνει το CNN Greece, η δημοσιοποίηση των εικόνων εντάσσεται στην προσπάθεια της Τεχεράνης να δείξει ότι εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές πυραυλικές δυνατότητες και ικανότητα ανταπόδοσης, παρά τις ζημιές που έχουν υποστεί στρατιωτικές της εγκαταστάσεις.