Πολιτική θύελλα στην Ουγγαρία: Σκιές κατασκοπείας πάνω από τον Όρμπαν – Καταγγελίες για συνεργασία με τις κομμουνιστικές μυστικές υπηρεσίες και πληροφορίες για σύλληψη του αδελφού του

Σύμφωνα με έρευνα του ανεξάρτητου Ούγγρου δημοσιογράφου Σάμπολτς Πάνι, που δημοσιεύθηκε στο ερευνητικό μέσο VSquare, ο Βίκτορ Όρμπαν φέρεται να είχε συντάξει αναφορές για συναδέλφους του κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στην πόλη Ζαλαέγκερσεγκ, την περίοδο 1981–1982.

Οι αναφορές φέρονται να περιλάμβαναν πληροφορίες για τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις των στρατιωτών, καθώς και για τη σεξουαλική τους ζωή.

Οι ισχυρισμοί βασίζονται σε γραπτή μαρτυρία του τελευταίου πρωθυπουργού της κομμουνιστικής περιόδου στην Ουγγαρία, Μίκλος Νιέμεθ, χωρίς ωστόσο να έχουν παρουσιαστεί τα επίμαχα πρωτότυπα έγγραφα.

Η μαρτυρία του πρώην πρωθυπουργού

Σε γραπτή δήλωσή του, με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2026, η οποία κατατέθηκε στα Ιστορικά Αρχεία της Κρατικής Ασφάλειας της Ουγγαρίας, ο Μίκλος Νιέμεθ υποστηρίζει ότι τον Μάρτιο του 1990 είδε τρεις χειρόγραφες και υπογεγραμμένες αναφορές που αποδίδονταν στον Όρμπαν.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, τα έγγραφα του παρουσιάστηκαν από τον τότε υπουργό Άμυνας, Φέρεντς Κάρπατι, λίγο πριν από τις πρώτες ελεύθερες βουλευτικές εκλογές της χώρας.

Ο Νιέμεθ ανέφερε ότι οι αναφορές περιείχαν πληροφορίες για τη συμπεριφορά και τις προσωπικές πεποιθήσεις στρατιωτών που υπηρετούσαν μαζί με τον Όρμπαν.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ποιος είχε συντάξει τα έγγραφα, αν και, όπως υποστήριξε, ο γραφικός χαρακτήρας έμοιαζε με εκείνον του πρώην πρωθυπουργού.

Μετά τη συνάντηση, επέστρεψε τις αναφορές στον υπουργό Άμυνας, χωρίς να κρατήσει αντίγραφα.

Το μυστήριο με τα εξαφανισμένα έγγραφα

Στη μαρτυρία του, ο Νιέμεθ αναφέρεται και στην άγνωστη τύχη των τριών αναφορών.

Όπως υποστήριξε, ο πρώην υπουργός Άμυνας τού είχε εκμυστηρευτεί, πριν από τον θάνατό του το 2013, ότι τα έγγραφα είχαν περάσει στην κατοχή του Γκέζα Στεφάν, πρώην αξιωματικού της στρατιωτικής αντικατασκοπείας και μετέπειτα επικεφαλής του Γραφείου Στρατιωτικής Ασφάλειας της Ουγγαρίας.

Μετά τον θάνατο του Στεφάν το 2009, φέρεται να εξαφανίστηκε από το χρηματοκιβώτιό του μεγάλος αριθμός εγγράφων.

Παραμένει άγνωστο εάν ανάμεσά τους βρίσκονταν και οι συγκεκριμένες αναφορές, καθώς και πού ενδέχεται να βρίσκονται σήμερα.

Όρμπαν: «Προσπάθησαν να με στρατολογήσουν, αλλά αρνήθηκα»

Ο Βίκτορ Όρμπαν και το κόμμα του, Fidesz, απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί συνεργασίας με τις μυστικές υπηρεσίες του κομμουνιστικού καθεστώτος.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξε προσπάθεια στρατολόγησής του κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, υποστηρίζοντας όμως ότι την απέρριψε.

«Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της στρατιωτικής μου θητείας, προσπάθησαν να με στρατολογήσουν, αλλά αρνήθηκα, οπότε η προσπάθεια αποδείχθηκε ανεπιτυχής», ανέφερε.

Παράλληλα, δημοσιοποίησε έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών από τη δεκαετία του 1980, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος, η σύζυγός του και συνεργάτες του στην αντιπολίτευση βρίσκονταν υπό παρακολούθηση.

Όπως ισχυρίστηκε, πληροφοριοδότες είχαν αναλάβει να παρακολουθούν τις δραστηριότητές τους, ενώ είχαν τοποθετηθεί συσκευές παρακολούθησης σε χώρους εργασίας και κατοικίες.

Η πλευρά του Όρμπαν υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες αξιοποιούνται πολιτικά από τους αντιπάλους του, μετά την εκλογική ήττα του Fidesz τον Απρίλιο του 2026 από το κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ.

Στο φως τα αρχεία του κομμουνιστικού καθεστώτος

Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο μετά το άνοιγμα των αρχείων της κομμουνιστικής κρατικής ασφάλειας από τη νέα ουγγρική κυβέρνηση.

Η πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία αποτελούσε επί δεκαετίες αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς οι δυνατότητες αναζήτησης ήταν περιορισμένες.

Με τη δημοσιοποίηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, διευρύνεται η πρόσβαση σε πληροφορίες για τη δράση πρώην πρακτόρων και πληροφοριοδοτών.

Ωστόσο, η ύπαρξη της μαρτυρίας Νιέμεθ δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι ο Όρμπαν συνεργάστηκε με τις μυστικές υπηρεσίες. Η υπόθεση εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο ιστορικής και δημοσιογραφικής έρευνας.

Συνελήφθη ο αδελφός του στο πλαίσιο έρευνας για εμπορία ανθρώπων

Στο μεταξύ, νέα υπόθεση προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις στην Ουγγαρία, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλέστηκε ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, ο μικρότερος αδελφός του Βίκτορ Όρμπαν, Άρον, τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος σε υπόθεση εμπορίας ανθρώπων.

Ο Μαγιάρ γνωστοποίησε την πληροφορία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενος σχετικό δημοσίευμα του ουγγρικού ιστότοπου Kontroll.

Η ουγγρική αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις στη Βουδαπέστη και σε δύο ακόμη πόλεις της περιφέρειας Πεστ, στο πλαίσιο ερευνών για δύο ποινικές υποθέσεις.

Η επιχείρηση συνδέεται με έρευνα για φερόμενο κύκλωμα έκδοσης αδειών διαμονής και θεωρήσεων εισόδου σε αλλοδαπούς εργαζομένους.

Στις έρευνες συμμετείχαν το Εθνικό Γραφείο Ερευνών και το Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων.

Μέχρι στιγμής, από τα στοιχεία που παρατίθενται δεν προκύπτει επίσημη αστυνομική επιβεβαίωση για την ταυτότητα όλων των συλληφθέντων ή για συγκεκριμένες κατηγορίες σε βάρος του Άρον Όρμπαν.

Οι δύο υποθέσεις, οι καταγγελίες για το παρελθόν του Βίκτορ Όρμπαν και η έρευνα στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο αδελφός του, είναι διακριτές και δεν προκύπτει σύνδεση μεταξύ τους.

Πηγή: iefimerida.gr