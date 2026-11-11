Άγνωστοι προκάλεσαν χάος σε Ιταλία, Σκωτία και Ιρλανδία: Ψεύτικα e-mails για βόμβα σε περισσότερα από 6.000 σχολεία (φωτογραφίες + βίντεο)

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, νωρίς το πρωί της Τετάρτης εστάλησαν συνολικά 6.000 ηλεκτρονικά μηνύματα, τα οποία προειδοποιούσαν για την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε ισάριθμα δημόσια σχολεία της χώρας.

Οι απειλές προκάλεσαν εκτεταμένη κινητοποίηση των Αρχών, ενώ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τουλάχιστον 300 σχολεία εκκενώθηκαν.

Έκτακτη σύσκεψη υπό τη Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, συγκάλεσε σύσκεψη στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, με τη συμμετοχή των υπουργών Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, και Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, καθώς και των επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σε μήνυμά της, η κ. Μελόνι υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση, διευκρινίζοντας ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να καταδεικνύουν συγκεκριμένο κίνδυνο.

Όπως ανέφερε, οι προειδοποιήσεις φαίνεται να εντάσσονται σε μια προσπάθεια πρόκλησης συναγερμού και ανησυχίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες έρευνες.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο κεντρικού συντονισμού

Από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο οργανωμένης επιχείρησης πίσω από τη μαζική αποστολή των απειλητικών μηνυμάτων.

Όπως δήλωσε, είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για την ύπαρξη κεντρικού συντονισμού.

«Το αν υπάρχει κεντρικός συντονισμός θα πρέπει να το πουν οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές που ερευνούν την υπόθεση», σημείωσε.

Πάνω από 300 σχολεία έλαβαν απειλές στη Βόρεια Ιρλανδία

Ανάλογη κινητοποίηση καταγράφηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα εστάλησαν σε σχολεία της Βόρειας Ιρλανδίας, της Σκωτίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, περισσότερα από 300 σχολεία έλαβαν απειλητικό μήνυμα, το οποίο, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, αντιμετωπίζεται ως φάρσα και φέρεται να προέρχεται από το εξωτερικό.

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Άντονι ΜακΝάλι διαβεβαίωσε ότι οι Αρχές αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα τέτοιου είδους περιστατικά, αναγνωρίζοντας την ανησυχία που προκαλούν σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Δεν διαπιστώθηκε αξιόπιστη απειλή σε Ιρλανδία και Σκωτία

Στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί για τη μαζική αποστολή απειλητικού μηνύματος σε σχολεία, εκτιμώντας ότι η απειλή δεν είναι αξιόπιστη.

Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές δεν θεωρούν αναγκαία την εκκένωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Una mail anonima firmata “Mikhail Andropov” ha fatto scattare stamattina evacuazioni e controlli in istituti di tutta la Penisola. È la terza ondata in meno di un mese. Gli inquirenti ipotizzano un’azione coordinata di procurato allarme con mittenti falsificati. Una mattinata di lezioni trasformata in poche decine di minuti in un’evacuazione di massa. Poco prima delle 10 di oggi, mercoledì 11 novembre, centinaia di scuole italiane hanno ricevuto una mail che annunciava la presenza di ordigni esplosivi negli edifici. Il conteggio, ancora provvisorio, varia da oltre cento a più di duecento istituti coinvolti, da Trieste alla Sicilia. Le segnalazioni sono arrivate a scuole di ogni ordine e grado, dagli asili nido ai licei. Tra le città interessate figurano Trieste, Padova, Treviso, Brescia, Bergamo, Firenze, Lucca, Pescara, Frosinone, Rieti, Potenza e diversi centri siciliani, tra cui Siracusa, Ragusa e Modica. Anche Roma non è stata risparmiata: la Prefettura ha confermato segnalazioni per una ventina di istituti, concentrati soprattutto nella zona dell’Appio-Tuscolano. L’allarme ha raggiunto anche il litorale, dove è stato evacuato il liceo Leonardo da Vinci di Maccarese. In tutti i casi sono stati attivati i protocolli di sicurezza: studenti e personale sono stati fatti uscire dagli edifici e trasferiti in aree sicure, mentre polizia e artificieri hanno avviato le bonifiche. In alcuni istituti, terminati i controlli, gli studenti hanno già potuto rientrare in classe. Il messaggio, con oggetto “Avviso di pericolo”, è firmato “Mikhail Andropov“, che si presenta come leader di un fantomatico “Vilayat di Misoginistan”. Il testo contiene minacce di strage contro studenti e personale e, secondo quanto riportato da diverse testate, anche una minaccia rivolta alla Presidente del Consiglio, con il riferimento a una presunta bomba nell’auto della premier. Lo stesso pseudonimo era già comparso nei giorni scorsi nelle mail di minaccia inviate ad alcune emittenti televisive europee, nelle quali il mittente rivendicava anche gli allarmi bomba che hanno interessato decine di voli. Da RadioRadio — giorgio bianchi (@Giorgioaki) November 11, 2026

Παράλληλα, η ιρλανδική αστυνομία επισήμανε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα σε ψευδείς απειλές για τοποθέτηση βομβών, καλώντας τους πολίτες να ενημερώνουν τις Αρχές εάν λάβουν αντίστοιχα μηνύματα.

Στη Σκωτία, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα αξιολογήθηκαν άμεσα και κρίθηκαν μη αξιόπιστα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, από τις μέχρι στιγμής έρευνες δεν προκύπτουν στοιχεία που να υποδεικνύουν πραγματική απειλή για τα σχολεία ή ευρύτερο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των μηνυμάτων και κατά πόσο τα περιστατικά στις διαφορετικές χώρες συνδέονται μεταξύ τους.