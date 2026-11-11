Αμπού Ντάμπι: Συμφώνησαν στην ανταλλαγή μεγάλου αριθμού αιχμαλώτων - Δεν βλέπει πρόοδο με την ΕΕ η Ρωσία

Οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία θα συνεχισθούν, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στο Αμπού Ντάμπι, ο ιστορικός Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

«Ο διάλογος θα συνεχισθεί αναμφίβολα», είπε για να αποκλείσει στην συνέχεια το ενδεχόμενο συνομιλιών ανάμεσα στην Μόσχα και τους Ευρωπαίους, συμμάχους του Κιέβου, ισχυριζόμενος ότι «δεν καταλαβαίνει ποιος είναι ο ρόλος τους». Ο Μεντίνσκι υποστήριξε ότι αφού η ρωσική πλευρά «δεν έχει δεχθεί καμία ειρηνευτική πρωτοβουλία, δεν έχει λάβει καμία συγκεκριμένη πρόταση» εκ μέρους των Ευρωπαίων για τον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, «είναι περιπεπλεγμένο να ορισθεί τι θα συζητήσουν».

Η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν στο Αμπού Ντάμπι για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου σε «μεγάλη κλίμακα», ανακοίνωσε επίσης η ρωσική αντιπροσωπεία.

«Συμφωνήσαμε σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο Μεντίνσκι διευκρινίζοντας ότι οι λεπτομέρειες τις επιχείρησης αυτής θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ