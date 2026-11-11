Στην Αττάλεια μετέβη το πρωί ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, για τη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα COP31, έπειτα από πρόσκληση του Τούρκου αντιπροέδρου Τσεβντέτ Γιλμάζ. Οι δύο αξιωματούχοι συναντήθηκαν ήδη.
Ουστέλ, Ατάογλου, Ερτουγρούλογλου και Ιντζιρλί στην Αττάλεια για την COP31 - Επαφές με κυβερνητικά στελέχη της Τουρκίας
Ο Ουνάλ Οστέλ συναντήθηκε με τον Τσεβντέτ Γιλμάζ, ενώ η Σιλά Ουσιάρ Ιντζίρλι είχε σύντομη συνομιλία με τον Χακάν Φιντάν.
Σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, τον κ. Ουστέλ συνόδευσαν ο «αναπληρωτής πρωθυπουργός» και «υπουργός Τουρισμού» Φικρί Ατάογλου, καθώς και ο «υπουργός Εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου. Και οι δύο παρευρέθηκαν στη συνάντηση με τον κ. Γιλμάζ. Όπως αναφέρεται, θα συμμετάσχουν στην επίσημη τελετή έναρξης της COP31.
Στην Αττάλεια για τη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα μετέβη και η πρόεδρος του ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζίρλι. Σε ανακοίνωσή του, το ΡΤΚ αναφέρει ότι η κ. Ιντζίρλι θα επιστρέψει στα κατεχόμενα αύριο, Πέμπτη.
Η πρόεδρος του ΡΤΚ προσκλήθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής της Τουρκικής Δημοκρατίας και πρόεδρο της COP31, Μουράτ Κουρούμ.
Όπως μεταδίδουν τ/κ μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο των επαφών της στην Αττάλεια η κ. Ιντζίρλι είχε σύντομη συνομιλία και αντάλλαξε απόψεις με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, Χακάν Φιντάν.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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