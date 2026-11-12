«Σαφάρι» Αμερικανών αξιωματούχων με στόχο το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία - Βλέπουν τον Πούτιν και μετά τον Ζελένσκι

Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διαμεσολάβηση στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, θα συναντηθούν με τον ειδικό απεσταλμένο του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, πριν από τη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Κάλας και Κόστα θα εκπροσωπήσουν την Ευρώπη στις συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ευρώπη δεν χρειάζεται να επιλέξει νέο ειδικό απεσταλμένο για τις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δήλωσε την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, μετά το αίτημα του Κιέβου και της Ουάσινγκτον προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει εκπρόσωπο.

«Θα έλεγα ότι έχουμε ήδη συμφωνήσει σχετικά με τα πρόσωπα», δήλωσε ο Μίχαλ, μία ημέρα πριν από τη συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών στο Δουβλίνο, όπου το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνομιλίες τους.

Όπως διευκρίνισε, την Ευρώπη θα εκπροσωπήσουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ