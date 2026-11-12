Στο Δουβλίνο ο Χριστοδουλίδης: Στο τραπέζι η ασφάλεια της Ευρώπης και η μάχη για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Αντικείμενο της συνόδου θα είναι οι κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην πολιτική.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στη θεματική συζήτηση με αντικείμενο την ασφάλεια και την υπεράσπιση μιας δημοκρατικής Ευρώπης, στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστούν οι σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και η προστασία των δημοκρατικών θεσμών.

Αύριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η οποία θα επικεντρωθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της τεχνολογικής αυτονομίας.

ΠΗΓΗ: RIKNEWS