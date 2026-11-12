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Πολιτική

Στο Δουβλίνο ο Χριστοδουλίδης: Στο τραπέζι η ασφάλεια της Ευρώπης και η μάχη για την Τεχνητή Νοημοσύνη

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στη θεματική συζήτηση με αντικείμενο την ασφάλεια και την υπεράσπιση μιας δημοκρατικής Ευρώπης, στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστούν οι σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και η προστασία των δημοκρατικών θεσμών.

Πραγματοποιείται σήμερα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής κοινότητας στην οποία συμμετέχουν ηγέτες από ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αντικείμενο της συνόδου θα είναι οι κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην πολιτική.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στη θεματική συζήτηση με αντικείμενο την ασφάλεια και την υπεράσπιση μιας δημοκρατικής Ευρώπης, στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστούν οι σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και η προστασία των δημοκρατικών θεσμών.

Αύριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η οποία θα επικεντρωθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της τεχνολογικής αυτονομίας.

ΠΗΓΗ: RIKNEWS

#ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

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