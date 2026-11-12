Πραγματοποιείται σήμερα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής κοινότητας στην οποία συμμετέχουν ηγέτες από ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Στο Δουβλίνο ο Χριστοδουλίδης: Στο τραπέζι η ασφάλεια της Ευρώπης και η μάχη για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στη θεματική συζήτηση με αντικείμενο την ασφάλεια και την υπεράσπιση μιας δημοκρατικής Ευρώπης, στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστούν οι σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και η προστασία των δημοκρατικών θεσμών.
Αντικείμενο της συνόδου θα είναι οι κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην πολιτική.
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στη θεματική συζήτηση με αντικείμενο την ασφάλεια και την υπεράσπιση μιας δημοκρατικής Ευρώπης, στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστούν οι σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και η προστασία των δημοκρατικών θεσμών.
Αύριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η οποία θα επικεντρωθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της τεχνολογικής αυτονομίας.
ΠΗΓΗ: RIKNEWS
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.