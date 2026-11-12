Αλλάζει πρόσωπο ο καιρός: Έρχονται βροχές στα ορεινά και θερμοκρασίες που θυμίζουν... άνοιξη

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και σταδιακά τοπικά συννεφιασμένος. Μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, διαστήματα ηλιοφάνειας θα εναλλάσσονται με περιόδους αυξημένης συννεφιάς. Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.