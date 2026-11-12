Σκιές κατασκοπείας πάνω από τη Nvidia: Στην Κίνα επέστρεψε η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου

Η Άλις Χουάνγκ, η οποία θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου που έχει προκαλέσει αναταράξεις στη Nvidia και αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει επιστρέψει στη χώρα καταγωγής της, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News την Τετάρτη, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης.
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Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, είχε διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Κίνας προτού εμφανιστεί σε έναν εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό χώρο: την παγκόσμια αγορά προηγμένων μικροτσίπ για την τεχνητή νοημοσύνη.
Η Άλις Χουάνγκ διαμένει αυτή την περίοδο στο Πεκίνο, εν γνώσει των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας, προσθέτει το δημοσίευμα.
Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα την πληροφορία.
Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, είχε διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Κίνας προτού εμφανιστεί σε έναν εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό χώρο: την παγκόσμια αγορά προηγμένων μικροτσίπ για την τεχνητή νοημοσύνη.
Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, που βασίστηκε σε περισσότερα από 30 δημόσια διαθέσιμα οικονομικά αρχεία, εταιρικά έγγραφα και επιχειρηματικά στοιχεία, η Κινέζα επιχειρηματίας κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις σε επενδυτική εταιρεία της Σαγκάης προτού αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους Megaspeed International, με έδρα τη Σιγκαπούρη.
Πηγή: Reuters
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