Σκιές κατασκοπείας πάνω από τη Nvidia: Στην Κίνα επέστρεψε η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου

Η Άλις Χουάνγκ διαμένει αυτή την περίοδο στο Πεκίνο, εν γνώσει των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας, προσθέτει το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα την πληροφορία.

Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, είχε διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Κίνας προτού εμφανιστεί σε έναν εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό χώρο: την παγκόσμια αγορά προηγμένων μικροτσίπ για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, που βασίστηκε σε περισσότερα από 30 δημόσια διαθέσιμα οικονομικά αρχεία, εταιρικά έγγραφα και επιχειρηματικά στοιχεία, η Κινέζα επιχειρηματίας κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις σε επενδυτική εταιρεία της Σαγκάης προτού αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους Megaspeed International, με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Πηγή: Reuters