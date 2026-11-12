Συναγερμός στην Ουάσιγκτον: Σε στρατιωτική βάση φυγαδεύτηκε ο Υπουργός Οικονομικών υπό τον φόβο ιρανικού χτυπήματος

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται δύο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, ο Μπέσεντ εγκατέλειψε πρόσφατα την κατοικία του στην Ουάσιγκτον και μεταφέρθηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση. Την πληροφορία δημοσίευσαν πρώτοι οι New York Times. Η ακριβής φύση και η σοβαρότητα των συγκεκριμένων απειλών δεν έχουν διευκρινιστεί δημοσίως, ενώ το Ιράν έχει στο παρελθόν αρνηθεί ότι σχεδιάζει επιθέσεις κατά προσώπων στο αμερικανικό έδαφος.

Το CBS News επιβεβαίωσε τη μεταφορά και ενέταξε την υπόθεση στο ευρύτερο πλαίσιο απειλών κατά Αμερικανών αξιωματούχων. Σε ξεχωριστό δημοσίευμά του παρουσίασε προηγούμενες περιπτώσεις στοχοποίησης ή απειλών που αποδίδονται στο Ιράν, με αναφορές σε δικαστικά έγγραφα και δημοσιογραφικές αποκαλύψεις.

Το ABC News ανέφερε ότι η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για την έκταση των απειλών. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Μπέσεντ προστίθεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό ανώτατων αξιωματούχων που έχουν μεταφερθεί σε στρατιωτικές βάσεις ή προστατευόμενες κατοικίες.

Το Associated Press συνέδεσε τη μεταφορά με τον πρωταγωνιστικό ρόλο του υπουργού στην προσπάθεια περιορισμού των διεθνών οικονομικών δεσμών της Τεχεράνης. Το πρακτορείο επεσήμανε ότι, ενώ ο Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως ο πόλεμος έχει ουσιαστικά τελειώσει στρατιωτικά, η κυβέρνησή του συνεχίζει την οικονομική πίεση προς το Ιράν. Ανέφερε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, διαμένουν σε στρατιωτικές βάσεις.

Εντονότερη περιγραφή της απειλής μετέφερε το Fox News, επικαλούμενο ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο, ο οποίος υποστήριξε ότι οι απειλές κατά του Μπέσεντ είχαν ξεπεράσει το «προχωρημένο στάδιο». Ο αξιωματούχος δεν προσδιόρισε πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η μεταφορά.

Ο Μπέσεντ ηγείται από τον Αύγουστο της επιχείρησης «Economic Outcast», με την οποία η Ουάσιγκτον επιδιώκει να εντείνει την οικονομική απομόνωση της Τεχεράνης. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι ο Υπουργός δεν θα πτοηθεί από τις απειλές και θα συνεχίσει την εφαρμογή της εκστρατείας πίεσης.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ