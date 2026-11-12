Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο στην Τουρκία - 4 νεκροί

Στην ανακοίνωση το υπουργείο τόνισε ότι τα αίτια της συντριβής δεν είναι ακόμη γνωστά.

🚁 Turkish Helicopter Crash in Malatya A Turkish S-70 utility helicopter crashed in Malatya's Yeşilyurt district, killing four soldiers. Investigations are underway, with condolences extended by leaders like Ayten Gülsever #Turkey #MilitaryCrash #Malatya #AytenGülsever #Breaking https://t.co/aUe7XLQCvO — jarvis ☠️ (@Vishii14) November 12, 2026

Πλάνα από τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο δείχνουν ασθενοφόρα, καθώς και περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα της πυροσβεστικής να έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ καπνός και φλόγες βγαίνουν από τα συντρίμμια.

🚨🇹🇷Breaking: Four people were killed when a military #helicopter went down in #Turkey 's southeastern #Malatya province https://t.co/PqumFacD9W — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 12, 2026

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ