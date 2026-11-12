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Διεθνή

Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο στην Τουρκία - 4 νεκροί

@IndiaStrikes_

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τα αίτια της συντριβής δεν είναι ακόμη γνωστά.

Τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου τύπου S-70 στην ανατολική επαρχία Μαλάτια σήμερα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Στην ανακοίνωση το υπουργείο τόνισε ότι τα αίτια της συντριβής δεν είναι ακόμη γνωστά. 

Πλάνα από τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο δείχνουν ασθενοφόρα, καθώς και περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα της πυροσβεστικής να έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ καπνός και φλόγες βγαίνουν από τα συντρίμμια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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