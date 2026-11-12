Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το μεσημέρι, έπειτα από πληροφορία για Τουρκοκύπριο άνδρα που φέρεται να ζητούσε βοήθεια σε δύσβατη περιοχή στο δάσος της Πάφου.
Άφαντος μέσα στο Δάσος της Πάφου 60χρονος Τουρκοκύπριος - Επιστρατεύθηκε drone με θερμική κάμερα, συνεχίζονται αύριο οι έρευνες
Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του Τουρκοκύπριου στο Δάσος της Πάφου, παρά την επιστράτευση drone με θερμική κάμερα. Η επιχείρηση θα επαναρχίσει αύριο με το πρώτο φως της ημέρας.
Όπως αναφέρει η Αστυνομία, γύρω στις 14:00 λήφθηκε ενημέρωση ότι ακούστηκε άτομο να καλεί σε βοήθεια στην περιοχή Κοιλάδα των Κέδρων. Σύμφωνα με την ίδια πληροφορία, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος φέρεται να περιφερόταν στο δάσος για να μαζέψει μανιτάρια.
Στην περιοχή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ενημερώθηκαν το Τμήμα Δασών και η Υπηρεσία Θήρας, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.
Για τον εντοπισμό του Τουρκοκύπριου στο Δάσος της Πάφου έχει επιστρατευθεί και ειδικό drone του Τμήματος, το οποίο είναι εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες εντοπισμού του.
Παρά τις μέχρι στιγμής προσπάθειες, ο Τουρκοκύπριος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Οι έρευνες θα επαναρχίσουν αύριο με το πρώτο φως της ημέρας.
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