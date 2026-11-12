Ποια είναι η Κίμπερλι Πάουελ που φέρεται να είχε επίσης σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ – Οι αποκαλύψεις για το υψηλόβαθμο στέλεχος της Nvidia

Το δημοσίευμα επικαλείται μαρτυρίες πέντε προσώπων που εργάστηκαν στη Nvidia και μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο φέρονται να καταγράφηκαν σε βίντεο να εκδηλώνουν οικειότητα σε ξενοδοχείο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, κατά τη διάρκεια εταιρικού συνεδρίου τον Μάρτιο. Η εφημερίδα διευκρίνισε ότι δεν είχε δει το συγκεκριμένο βίντεο.

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο αναταράξεων για τη Nvidia, μετά και την παραίτηση του Χουάνγκ από τις θέσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, με προσωρινή αντικαταστάτριά του την οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες.

Ποια είναι η Κίμπερλι Πάουελ

Η 48χρονη Κίμπερλι Πάουελ συγκαταλέγεται στα μακροβιότερα ανώτερα στελέχη της Nvidia, καθώς εργάζεται στην εταιρεία για περισσότερα από 18 χρόνια.

Σήμερα κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου του τομέα υγειονομικής περίθαλψης, επιβλέποντας τις παγκόσμιες δραστηριότητες της εταιρείας στον συγκεκριμένο κλάδο.

Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, με εφαρμογές στην ιατρική απεικόνιση, τις βιοεπιστήμες, την ανακάλυψη φαρμάκων και την ανάλυση δεδομένων υγείας.

Η Πάουελ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επέκταση της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς τομείς ανάπτυξης της εταιρείας.

Από το 2008 στη Nvidia

Σύμφωνα με το επίσημο επαγγελματικό της προφίλ, η Κίμπερλι Πάουελ εντάχθηκε στη Nvidia το 2008, με στόχο την αξιοποίηση των μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) της εταιρείας σε συστήματα ιατρικής απεικόνισης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ανέλαβε διάφορες διευθυντικές θέσεις, καθώς η Nvidia διεύρυνε τις δραστηριότητές της πέρα από την αγορά των γραφικών υπολογιστών, επεκτεινόμενη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Πριν αναλάβει την ηγεσία του τομέα υγειονομικής περίθαλψης, ήταν υπεύθυνη για τις δραστηριότητες της εταιρείας στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα.

Παράλληλα, συμμετείχε σε στρατηγικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων τα NVIDIA AI Labs και το πρόγραμμα NVIDIA Inception, το οποίο υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις στον χώρο της τεχνολογίας.

Οι σπουδές και η επαγγελματική της πορεία

Η Πάουελ είναι απόφοιτη του Northeastern University, με πτυχίο στην Ηλεκτρολογική Μηχανική και τη Μηχανική Υπολογιστών.

Πριν ενταχθεί στη Nvidia, εργάστηκε στον τομέα της ιατρικής απεικόνισης, αποκτώντας εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων και στη διαχείριση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σε συνέντευξή της στο Healthcare Brew, είχε αναφερθεί στην εμπειρία της από τον χώρο της ιατρικής τεχνολογίας και στον τρόπο με τον οποίο οι εξελίξεις στην απεικόνιση μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης.

Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και δημόσιες συζητήσεις για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική, με ιδιαίτερη έμφαση στη γονιδιωματική, την κλινική έρευνα, την ανάπτυξη νέων θεραπειών και τη λειτουργία των νοσοκομείων.

Οι αποκαλύψεις και τα ερωτήματα για την εταιρική διακυβέρνηση

Η αναφορά στη φερόμενη σχέση της Πάουελ με τον Χουάνγκ προστίθεται στα δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή του συνιδρυτή της Nvidia, τα οποία έχουν προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

Ο Χουάνγκ είχε παραδεχθεί σε μήνυμα προς τους εργαζομένους της εταιρείας ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες αναφορές για την Πάουελ.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη διάσταση λόγω της ανώτερης διοικητικής θέσης που κατέχει η Πάουελ και της ιεραρχικής σχέσης που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρχε μεταξύ των δύο.

Πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί ότι η Πάουελ αντιμετωπίζει οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία ή ότι έχει διαπιστωθεί παράβαση των εσωτερικών κανονισμών της Nvidia σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Με πληροφορίες από iefimerida.gr