Προεδρικές ΗΠΑ 2028: Ποιος θα διαδεχθεί τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο; Τα τέσσερα πρόσωπα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον

Παρότι κανένας από τους τέσσερις δεν έχει ανακοινώσει επίσημα υποψηφιότητα, η έρευνα καταγράφει τις πρώτες προτιμήσεις των ψηφοφόρων των δύο μεγάλων κομμάτων, περισσότερο από έναν χρόνο πριν από την έναρξη των προκριματικών εκλογών.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.705 ενηλίκων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 500 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων από κάθε κόμμα, και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος για τους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών ανέρχεται σε πέντε ποσοστιαίες μονάδες.

Ρούμπιο και Βανς συγκεντρώνουν τις υψηλότερες αξιολογήσεις στους Ρεπουμπλικανούς

Στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το 45% των ψηφοφόρων χαρακτηρίζει τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «εξαιρετική» επιλογή για την προεδρική υποψηφιότητα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ανέρχεται στο 43%.

Η μικρή διαφορά των δύο ποσοστιαίων μονάδων βρίσκεται εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος της έρευνας.

Ακολουθεί ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, τον οποίο το 32% των Ρεπουμπλικανών αξιολογεί ως εξαιρετική επιλογή. Στη συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές περιλαμβάνονται επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο γερουσιαστής του Τέξας, Τεντ Κρουζ.

Η δημοσκόπηση καταγράφει διαφορετικές απόψεις μεταξύ των Ρεπουμπλικανών ως προς την πολιτική κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει ο επόμενος υποψήφιος του κόμματος, ιδιαίτερα σε σχέση με την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Σημείο προβληματισμού αποτελεί ο πόλεμος με το Ιράν και η αύξηση των τιμών των καυσίμων που τον ακολούθησε.

Ο Βανς έχει αποδώσει δημόσια την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ ο Ρούμπιο δεν είχε κεντρικό ρόλο σε αρκετές από τις μέχρι τώρα ειρηνευτικές συνομιλίες.

Όσοφ και Μπούτετζετζ με 29% στους Δημοκρατικούς

Στο Δημοκρατικό Κόμμα, ο γερουσιαστής της Τζόρτζια Τζον Όσοφ και ο πρώην υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτετζετζ συγκεντρώνουν από 29% στην αξιολόγηση «εξαιρετική επιλογή» για την προεδρική υποψηφιότητα.

Ο Όσοφ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον με τη δημόσια κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές επανεξελέγη στη Γερουσία με διαφορά 18 ποσοστιαίων μονάδων στην Τζόρτζια.

Από την πλευρά του, ο Μπούτετζετζ διαθέτει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα σε εθνικό επίπεδο, έχοντας συμμετάσχει στην προεδρική εκστρατεία του 2020 και υπηρετήσει στην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ένας στους πέντε Δημοκρατικούς δηλώνει ότι δεν έχει ακούσει ποτέ για τον Μπούτετζετζ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον Όσοφ φτάνει περίπου το ένα τρίτο.

Η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ συγκεντρώνουν από 23% στις αξιολογήσεις «εξαιρετική επιλογή», ενώ η βουλευτής της Νέας Υόρκης Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές καταγράφει 15%.

Διαφορετικές απόψεις για την αντιμετώπιση του Τραμπ

Η έρευνα αποτυπώνει επίσης διαφωνίες μεταξύ των Δημοκρατικών για τη στάση που θα πρέπει να τηρήσει το κόμμα απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ, μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές δήλωσε στο CNN ότι η διαδικασία παραπομπής του προέδρου θα πρέπει να παραμείνει μεταξύ των επιλογών του κόμματος.

Αντίθετα, ο Πιτ Μπούτετζετζ δήλωσε στο περιοδικό New Yorker ότι δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για μια τέτοια διαδικασία.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης καταγράφουν τις σημερινές αξιολογήσεις των ψηφοφόρων και όχι πρόθεση ψήφου σε προκριματικές εκλογές. Με τις επίσημες υποψηφιότητες να μην έχουν ακόμη ανακοινωθεί, το πεδίο της προεδρικής αναμέτρησης του 2028 παραμένει ανοικτό.

Με πληροφορίες από iefimerida