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Ευρώπη

Αυτές είναι οι πέντε χώρες της ΕΕ που θα συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι διαπραγματεύσεις έχουν επανεκκινήσει στο Αμπού Ντάμπι έπειτα από μήνες στασιμότητας, με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουΐτκοφ.

Πέντε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, θα εκπροσωπήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος.

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Η Πολωνία, η Ιταλία και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συμπληρώσουν την ομάδα αυτή, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, επιβεβαιώνοντας ότι το σύνολο των χωρών αυτών εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής στο Δουβλίνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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