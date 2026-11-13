Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από τις 7:00 το βράδυ στην Πάφο, με αποτέλεσμα γυναίκα οδηγός, 42 ετών να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.
Τροχαίο στην Πάφο: Στο νοσοκομείο 42χρονη οδηγός
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, χωρίς να διαπιστωθεί σοβαρός τραυματισμός – Αναμένεται να λάβει εξιτήριο.
Αφού έτυχε των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, διαπιστώθηκε πως δεν φέρει τον οποιοδήποτε σοβαρό τραυματισμό και αναμένεται να πάρει εξιτήριο.
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