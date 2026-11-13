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Αστυνομικό

Τροχαίο στην Πάφο: Στο νοσοκομείο 42χρονη οδηγός

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, χωρίς να διαπιστωθεί σοβαρός τραυματισμός – Αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από τις 7:00 το βράδυ στην Πάφο, με αποτέλεσμα γυναίκα οδηγός, 42 ετών να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Αφού έτυχε των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, διαπιστώθηκε πως δεν φέρει τον οποιοδήποτε σοβαρό τραυματισμό και αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

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