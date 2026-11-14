ΗΠΑ: Αμφισβητεί τον Σούμερ ο Κρις Βαν Χόλεν – Διεκδικεί την ηγεσία των Δημοκρατικών στη Γερουσία μετά την εκλογική νίκη

Η μυστική ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου. Το Politico, επικαλούμενο δύο πρόσωπα με γνώση των συζητήσεων, αναφέρει ωστόσο ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα, ώστε να αποφευχθεί μια παρατεταμένη αντιπαράθεση.

Ο Βαν Χόλεν είπε ότι το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών αποτελεί εντολή για αλλαγή. «Για να ανταποκριθούμε, χρειαζόμαστε νέα ηγεσία. Δεν πρόκειται για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά για την ανταπόκριση σε αυτό το αίτημα», ανέφερε στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, σύμφωνα με το CBS News.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής φέρεται να έχει εξασφαλίσει περισσότερες από δέκα δεσμεύσεις υποστήριξης, ενώ η αναμέτρηση παραμένει ανοικτή. Δικαίωμα ψήφου αναμένεται να έχουν 55 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, αριθμός που θα αυξηθεί σε 56 αν η Μέρι Πελτόλα διατηρήσει το προβάδισμά της στην Αλάσκα.

Τον Βαν Χόλεν έχουν υποστηρίξει ο ανεξάρτητος γερουσιαστής του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς και ο εκλεγμένος Δημοκρατικός γερουσιαστής του Μίσιγκαν Αμπντούλ Ελ Σάγεντ. «Οι Αμερικανοί ψήφισαν υπέρ της αλλαγής. Θέλουν ένα Δημοκρατικό Κόμμα που θα αντισταθεί στα ισχυρά ειδικά συμφέροντα, θα συγκρουστεί με την τάξη των δισεκατομμυριούχων και θα αγωνιστεί για τις οικογένειες εργαζομένων», δήλωσε ο Σάντερς σε ανάρτησή του.

Ο Σούμερ εμφανίστηκε βέβαιος ότι διαθέτει την απαιτούμενη στήριξη για να παραμείνει επικεφαλής. «Είμαι υπερήφανος για όσα πετύχαμε μαζί — οι 55 έδρες, και συνεχίζουμε, είναι ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα — και έχω τις ψήφους για να συνεχίσω να υπηρετώ ως ηγέτης των Δημοκρατικών», δήλωσε σε αμερικανικά μέσα.

Δημόσια στήριξη στον Σούμερ έχουν εκφράσει, μεταξύ άλλων, οι γερουσιαστές Κίρστεν Γκίλιμπραντ, Σέλντον Γουάιτχαουζ, Ρούμπεν Γκαγιέγκο, Κάθριν Κορτέζ Μάστο και Τζάκι Ρόζεν, καθώς και ο ανεξάρτητος Άνγκους Κινγκ, ο οποίος συμμετέχει στην κοινοβουλευτική ομάδα των Δημοκρατικών. Η Γκίλιμπραντ συνέδεσε την εκλογική επιτυχία με τη στρατηγική ηγεσία του Σούμερ, ενώ η Ρόζεν υπογράμμισε την εμπειρία και τη μαχητικότητά του.

Σύμφωνα με τη Washington Post, ο νικητής θα ηγηθεί της μεγαλύτερης πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία από την προεδρία Ομπάμα. Το κόμμα έχει ήδη αρχίσει να συζητά τη νομοθετική του ατζέντα και τους τρόπους άσκησης ελέγχου στην κυβέρνηση Τραμπ, μέσω ερευνών και της διαδικασίας έγκρισης των προεδρικών διορισμών.

Η υποψηφιότητα του Βαν Χόλεν αναζωπύρωσε τις αντιδράσεις για τη στάση του Σούμερ απέναντι στον Τραμπ. Σύμφωνα με το CBS News, η δυσαρέσκεια εντάθηκε όταν ο Σούμερ συνέβαλε στην αποτροπή αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις αρχές του 2025. Αργότερα την ίδια χρονιά υιοθέτησε διαφορετική στάση, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό ενωμένους τους Δημοκρατικούς κατά τη διάρκεια παρατεταμένης αναστολής λειτουργίας, στο πλαίσιο της διαμάχης για τις φορολογικές ενισχύσεις της ασφάλισης υγείας.

Σε συνέντευξή του στο MS NOW, ο Βαν Χόλεν ανέδειξε τον πόλεμο στο Ιράν ως συγκεκριμένο πεδίο διαφοροποίησης. Όπως μεταδίδει το CBS News, ζήτησε από τους Δημοκρατικούς να αξιοποιήσουν την προθεσμία της 11ης Δεκεμβρίου για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης ως μοχλό πίεσης προς την κυβέρνηση Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Επέκρινε επίσης την ανάμειξη του Σούμερ στις εσωκομματικές προκριματικές αναμετρήσεις, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία δεν πρέπει να επιλέγει πλευρές σε ανοικτές διαδικασίες ανάδειξης υποψηφίων.

Ο Βαν Χόλεν υπηρετεί στη Γερουσία από το 2017, έπειτα από 14 χρόνια στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έχει ξεχωρίσει για την κριτική του στην ισραηλινή πολιτική έναντι των Παλαιστινίων, καθώς και για την επίσκεψή του στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου συναντήθηκε με τον Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία μετά την απέλασή του από τις ΗΠΑ.

Παρά τη στήριξη επιφανών προοδευτικών, ο ίδιος απορρίπτει την παρουσίαση της αναμέτρησης ως ιδεολογικής σύγκρουσης. Σύμφωνα με τη Washington Post, υποστήριξε ότι κοινό μήνυμα των εκλογών ήταν η αντίδραση σε μια οικονομία που λειτουργεί εις βάρος των εργαζομένων και προς όφελος των δισεκατομμυριούχων και των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

Το Politico εκτιμά ότι οι έως τώρα συσχετισμοί εξακολουθούν να ευνοούν τον Σούμερ, ενώ το CBS News αναφέρει ότι η παραμονή του στην ηγεσία εξακολουθεί να θεωρείται ευρέως αναμενόμενη. Η επίσημη υποψηφιότητα του Βαν Χόλεν, ωστόσο, φέρνει πλέον τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας αντιμέτωπα με την ανάγκη να πάρουν θέση σε μια αναμέτρηση που συνδέει την εκλογική νίκη με το αίτημα για εσωκομματική ανανέωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ