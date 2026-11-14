ΗΠΑ: Νέα ώθηση στο σχέδιο εκλογής προέδρου με βάση την πανεθνική λαϊκή ψήφο – Στο προσκήνιο η κατάργηση του Εκλεκτορικού Κολεγίου

Η πρωτοβουλία προβλέπει συμφωνία μεταξύ πολιτειών, οι οποίες δεσμεύονται να απονέμουν τις εκλεκτορικές ψήφους τους στον νικητή της πανεθνικής λαϊκής ψήφου, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα στην κάθε πολιτεία. Θα τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον συμμετάσχουν πολιτείες που διαθέτουν συνολικά τουλάχιστον 270 εκλεκτορικές ψήφους, τον αριθμό που απαιτείται για την εκλογή προέδρου.

Στη συμφωνία έχουν προσχωρήσει 18 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια, με συνολικά 222 εκλεκτορικές ψήφους, αναφέρει η εφημερίδα. Στις πρόσφατες εκλογές, οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο των πολιτειακών νομοθετικών σωμάτων και του αξιώματος του κυβερνήτη σε πέντε ακόμη πολιτείες που δεν συμμετέχουν: την Αριζόνα, το Μίσιγκαν, τη Νεβάδα, την Πενσιλβάνια και το Ουισκόνσιν. Οι πολιτείες αυτές διαθέτουν συνολικά 61 εκλεκτορικές ψήφους, γεγονός που θα επέτρεπε την υπέρβαση του ορίου των 270, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις.

Οι υποστηρικτές του σχεδίου επιδιώκουν να αποτρέψουν την επανάληψη όσων συνέβησαν στις εκλογές του 2000 και του 2016. Τότε, ο Τζορτζ Ου. Μπους και ο Ντόναλντ Τραμπ αντίστοιχα εξελέγησαν πρόεδροι, παρότι οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί τους είχαν συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους σε πανεθνικό επίπεδο.

Η Washington Post αναφέρεται και στη θετική στάση του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πιθανούς υποψηφίους για την προεδρία το 2028. Μιλώντας στο podcast «Pod Save America», ο Σαπίρο δήλωσε ότι «το σημαντικότερο είναι να ακούγεται και να γίνεται σεβαστή η βούληση του λαού».

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, η αλλαγή θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιαστικά τον τρόπο διεξαγωγής των προεδρικών εκστρατειών, στρέφοντας την προσοχή από τις λίγες αμφίρροπες πολιτείες στην προσέλκυση ψήφων σε όλη τη χώρα. Οι υποστηρικτές εκτιμούν ότι έτσι θα ενισχυθεί η ανάγκη για ευρεία εκλογική απήχηση. Οι αντίπαλοι, από την άλλη, υποστηρίζουν ότι οι υποψήφιοι θα παραμελούσαν τις μικρότερες πολιτείες και θα εστίαζαν στις πολυπληθέστερες, όπως η Καλιφόρνια, το Τέξας και η Φλόριντα.

Οι επικριτές αμφισβητούν τη συνταγματικότητα του σχεδίου, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται αναθεώρηση του Συντάγματος και ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί με πολιτειακούς νόμους. Ο Ντάνιελ Λένινγκτον, αντιπρόεδρος του συντηρητικού Wisconsin Institute for Law and Liberty, δήλωσε στην Washington Post ότι όσοι αντιτίθενται στην πρωτοβουλία είναι έτοιμοι να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Ένα βασικό ερώτημα είναι αν η συμφωνία μεταξύ των πολιτειών χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου. Ορισμένοι υποστηρικτές θεωρούν ότι δεν απαιτείται, αλλά δηλώνουν πως θα επιδιώξουν την έγκριση. Διαφωνίες υπάρχουν επίσης για το αν ο πρόεδρος θα μπορούσε να ασκήσει βέτο.

Ο καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου Notre Dame, Ντέρεκ Μίλερ, τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα, εκτιμά ότι οι προσφυγές θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τη διαφορετική μεταχείριση των ψηφοφόρων, λόγω των διαφορών μεταξύ πολιτειών στους κανόνες ταυτοποίησης, επιστολικής και πρόωρης ψηφοφορίας. Ενδέχεται επίσης να προκύψουν ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις κατοικίας των ψηφοφόρων. Σύμφωνα με τον Μίλερ, πιθανότατα θα κληθούν να αποφανθούν τόσο το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ όσο και ανώτατα πολιτειακά δικαστήρια.

Η στήριξη στην πρωτοβουλία δεν είναι ομόφωνη ούτε μεταξύ των Δημοκρατικών, σημειώνει η Washington Post. Ο εκλεγμένος κυβερνήτης του Ουισκόνσιν, Ντέιβιντ Κρόουλι, τάχθηκε υπέρ της υπέρβασης του συστήματος του Εκλεκτορικού Κολεγίου. Ο εκλεγμένος κυβερνήτης της Νεβάδας, Άαρον Φορντ, δεν έχει δεσμευθεί ότι θα εγκρίνει τη συμφωνία, ενώ η κυβερνήτης της Αριζόνας, Κέιτι Χομπς, δεν διευκρίνισε αν την υποστηρίζει. Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι το 2019 ανάλογο νομοσχέδιο στη Νεβάδα είχε προσκρούσει στο βέτο του τότε Δημοκρατικού κυβερνήτη, Στιβ Σίσολοκ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να περιορίσει τον ρόλο των μικρότερων πολιτειών στις προεδρικές εκλογές.

Πηγή: ΚΥΠΕ