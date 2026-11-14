Τραγωδία στο Ζεφύρι: Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες – «Έπεσαν στο κενό και εγκλωβίστηκαν στις φλόγες»

Όπως αναφέρει το prorothema.gr, tο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου, σε κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή του Δήμου Φυλής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 11:40 το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για φωτιά στο εγκαταλελειμμένο ακίνητο και στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο εσωτερικό του κτηρίου, προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά, τμήμα της κατασκευής κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν συνάδελφοί τους.

Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν αρχικά χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Από το συμβάν τραυματίστηκε και τρίτος πυροσβέστης.

Τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο ανδρών εξακολουθούν να διερευνώνται. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπέστησαν ασφυξία εξαιτίας των πυκνών καπνών και των συνθηκών που επικρατούσαν στο εσωτερικό του κτηρίου ή να καταπλακώθηκαν από τα υλικά που υποχώρησαν.

Η μαρτυρία για τη σκάλα και τον εγκλωβισμό

Τη δική του εικόνα για όσα συνέβησαν μετέφερε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, ο οποίος μίλησε εμφανώς συγκινημένος για την απώλεια των δύο συναδέλφων του.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με όσα του μετέφεραν άλλοι πυροσβέστες που βρίσκονταν στο σημείο, στο εσωτερικό υπήρχε μια περιστρεφόμενη σκάλα, κάτω από την οποία βρισκόταν υπόγειος χώρος γεμάτος σκουπίδια και φωτιά.

Οι δύο πυροσβέστες φέρεται να πάτησαν στο σημείο της σκάλας, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο κενό και να πέσουν στο υπόγειο. Ο κ. Παπαντώνης διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές ανταποκρίνονται πλήρως στις πραγματικές συνθήκες του δυστυχήματος.

Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε, σημείωσε ότι ο χώρος ήταν ιδιαίτερα περιορισμένος και οι δύο άνδρες δεν μπορούσαν να επιστρέψουν προς τα έξω, καθώς οι φλόγες είχαν εξαπλωθεί στο εσωτερικό.

Κάτοικος περιγράφει τις δραματικές στιγμές

Τις στιγμές που ακολούθησαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς περιέγραψε και κάτοικος της περιοχής. Όπως ανέφερε, λίγο μετά τις 11:30 ακούστηκαν σειρήνες και οι κάτοικοι βγήκαν έξω, βλέποντας καπνούς από το εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Στη συνέχεια έφτασαν πυροσβεστικά οχήματα, αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα. Οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν στο σημείο, καθώς είχε αποκλειστεί από τις Αρχές.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είδε μεγάλη έκταση φωτιάς, αλλά καπνούς, ενώ περιέγραψε την έντονη συναισθηματική φόρτιση των πυροσβεστών που βρίσκονταν έξω από το κτήριο. Όπως είπε, ήταν εμφανώς ταραγμένοι και έκλαιγαν μετά το τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, το κτήριο λειτουργούσε παλαιότερα ως εργαστήριο κατασκευής αλουμινίων.

Τα συλλυπητήρια του υπουργού και η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Σε δήλωσή του ανέφερε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την ώρα της υπηρεσίας τους, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους. Παράλληλα, ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε.

Από την πλευρά της, η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι δύο στελέχη της έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Φυλής, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της για την απώλειά τους.

Όπως γνωστοποίησε, για τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών του δυστυχήματος θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Παράλληλα, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.