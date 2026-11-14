Περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς τάσσονται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύει η εφημερίδα The Times. Η υποστήριξη είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν η επιστροφή συνδέεται με ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.
Γλυπτά του Παρθενώνα: Το 52% των Βρετανών ζητά την επιστροφή τους στην Αθήνα – Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση
Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες τάσσονται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα, ενώ η υποστήριξη ανεβαίνει στο 58% όταν η επιστροφή εντάσσεται σε ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία.
Στο ερώτημα αν τα Γλυπτά πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο ή να επιστραφούν στο Μουσείο της Ακρόπολης, το 52% απάντησε υπέρ της επιστροφής και το 20% κατά.
Σε δεύτερο ερώτημα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να τοποθετηθούν για μια συμφωνία πολιτιστικής συνεργασίας Ελλάδας και Βρετανίας, στο πλαίσιο της οποίας τα Γλυπτά του Παρθενώνα, γνωστά και ως Ελγίνεια Μάρμαρα, θα επέστρεφαν στην Αθήνα και βρετανικά μουσεία θα μπορούσαν να φιλοξενούν ως δάνεια σημαντικά ελληνικά αρχαιολογικά ευρήματα και εκθέσεις, μεταξύ αυτών αντικείμενα που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ εκτός Ελλάδας. Το 58% δήλωσε ότι θα υποστήριζε μια τέτοια συμφωνία, ενώ το 9% ότι θα ήταν αντίθετο.
Όπως σημειώνει η The Times, μόλις ένας στους πέντε Βρετανούς θεωρεί πλέον ότι τα Γλυπτά, τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 2.500 χρόνια για να διακοσμήσουν τον Παρθενώνα, πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο. Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι ενδεχόμενη συμφωνία για τη μόνιμη επανένωσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης θα συνδυαζόταν με τον δανεισμό σημαντικών ελληνικών αρχαιοτήτων σε μουσεία της Βρετανίας, μεταξύ των οποίων και η περίφημη Μάσκα του Αγαμέμνονα.
Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου και σε αυτήν συμμετείχαν περίπου 2.500 ενήλικοι. Διεξήχθη για λογαριασμό του Parthenon Project, οργάνωσης που δραστηριοποιείται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα.
Η The Times αναφέρει ότι η δημοσκόπηση δίνεται στη δημοσιότητα ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εξεύρεση συμφωνίας. Παράλληλα, αναδεικνύει τη διαφορά ανάμεσα στη στάση της βρετανικής κοινής γνώμης και στους περιορισμούς που εξακολουθούν να εμποδίζουν την οριστική επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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