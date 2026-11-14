Χάος στους αιθέρες των ΗΠΑ: Πάνω από 16.000 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω προβλήματος στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι την Παρασκευή δεν ήταν δυνατό να επαναπρογραμματιστούν 12.000 πτήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονταν περίπου 9.000 εμπορικές και 3.000 ιδιωτικές πτήσεις.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «μεταξύ 4.000 και 5.000 από τις 41.000 πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο πιθανότατα θα ακυρωθούν».

Εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβίστηκαν, καθώς όλες οι πτήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν καθηλωμένες στο έδαφος για αρκετές ώρες. Η αναστάτωση προκάλεσε χάος στις αερομεταφορές και αποτέλεσε την πιο παρατεταμένη παράλυση σε εθνικό επίπεδο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Πηγή: ΚΥΠΕ