Ο Τραμπ σε δίλημμα για το Ιράν: Εξετάζει να αναβάλει νέα στρατιωτική επίθεση υπό τον φόβο κλιμάκωσης – Οι πιέσεις από Σαουδική Αραβία και Τουρκία

Νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει τη σύγκρουση με το Ιράν. Ωστόσο, σε συναντήσεις με συμβούλους εθνικής ασφάλειας και έπειτα από σειρά ενημερώσεων από τις υπηρεσίες πληροφοριών, είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει σε πλήγματα.

Οι τρεις πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι ο Τραμπ έδειξε κατανόηση προς τους συμμάχους στην περιοχή, οι οποίοι του ζήτησαν να αποφύγει την επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας.

Ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε αύξηση των παγκόσμιων τιμών των καυσίμων και έχει αποδειχθεί μη δημοφιλής στους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας, οι ψηφοφόροι έδωσαν τον έλεγχο του Κογκρέσου στους Δημοκρατικούς.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο μόνος που λαμβάνει τις αποφάσεις και ότι κρατά όλα τα χαρτιά στα χέρια του, προσθέτοντας πως θα διασφαλίζει πάντοτε την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων.

Η CIA και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο Τραμπ ζήτησε τις απόψεις του Σαουδάραβα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο και ακόμη ένα πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, και οι δύο τον προέτρεψαν να μην επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεν δεσμεύτηκε προς καμία κατεύθυνση.

Δύο ακόμη πρόσωπα που γνωρίζουν τη συζήτηση ανέφεραν ότι στις 31 Οκτωβρίου ο Τραμπ είπε στον μπιν Σαλμάν πως σχεδίαζε να εξαπολύσει επίθεση μετά τις εκλογές. Ο διάδοχος τον παρακάλεσε να μην προχωρήσει, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές κυρώσεις κατά του Ιράν αποδίδουν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Τραμπ έχει συνομιλήσει με τον Ερντογάν τρεις φορές από τις 28 Οκτωβρίου. Σε επίσημη ενημέρωση για την τηλεφωνική επικοινωνία της 7ης Νοεμβρίου επισημάνθηκε η ανάγκη να τερματιστεί η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός και οι οικονομικές κυρώσεις πλήττουν την ιρανική οικονομία και θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην Τεχεράνη.

Πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν ότι ένα τρίτο αεροπλανοφόρο αναμένεται να φτάσει στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, αντικαθιστώντας ένα από τα δύο που επιχειρούν ήδη στην περιοχή. Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι υπάρχει ενδεχόμενο να παραμείνουν και τα τρία, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Την ίδια ώρα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να πιέζουν την Κυβέρνηση Τραμπ για να προχωρήσει σε νέα στρατιωτική επιχείρηση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη πετύχει όσα μπορούσαν μέσω των διαπραγματεύσεων, χωρίς να διευκρινίσει αν σκοπεύει να επαναλάβει τα πλήγματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ