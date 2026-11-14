Με στρατιωτική παρέλαση, πολεμικά πλοία και αεροπορικές επιδείξεις η επέτειος ανακήρυξης του ψευδοκράτους – Στα κατεχόμενα ο Τζεβντέτ Γιλμάζ

Σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, ο κ. Γιλμάζ θα παραστεί επίσης στη δεξίωση που θα παραθέσει αύριο το βράδυ στο «προεδρικό» ο Τουφάν Έρχιουρμαν, καθώς και στην τελετή έναρξης του «σταδίου ειρήνης» και της λίμνης στην πανεπιστημιούπολη του «τεχνολογικού πανεπιστημίου Μέσης Ανατολής».

Στις 9.30 αύριο το πρωί έχει προγραμματιστεί κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Κιουτσιούκ και Ντενκτάς, στην οποία αναμένεται να παρευρεθεί και ο Τούρκος Αντιπρόεδρος. Η παρέλαση σε κεντρική λεωφόρο της κατεχόμενης Λευκωσίας θα αρχίσει στις 10. Ομιλητές θα είναι ο Τ/κ ηγέτης και ο Τούρκος Αντιπρόεδρος.

Το ακροβατικό σμήνος της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας «Τουρκικά Αστέρια» θα πραγματοποιήσει αύριο στις 15:30 αεροπορική επίδειξη μπροστά από το μνημείο Ατατούρκ, στην παραλιακή λεωφόρο της Κερύνειας.

Εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες κατεχόμενες πόλεις.

Τουρκικά πολεμικά πλοία βρίσκονται επίσης στην κατεχόμενη Κερύνεια και την Αμμόχωστο, όπου το κοινό θα μπορεί να τα επισκεφθεί αύριο. Πρόκειται για το περιπολικό TCG Karadeniz Ereğli (P-1214), την πυραυλάκατο TCG Tufan (P-333) και το περιπολικό TCG Karataş (P-1212), των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ