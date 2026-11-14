Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ θα μεταβεί αύριο το πρωί στα κατεχόμενα, όπου θα παρακολουθήσει την παρέλαση στην κατεχόμενη Λευκωσία για την 43η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους.
Με στρατιωτική παρέλαση, πολεμικά πλοία και αεροπορικές επιδείξεις η επέτειος ανακήρυξης του ψευδοκράτους – Στα κατεχόμενα ο Τζεβντέτ Γιλμάζ
Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος θα παρακολουθήσει την παρέλαση στην κατεχόμενη Λευκωσία και θα παραστεί σε εκδηλώσεις για την 43η επέτειο.
Σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, ο κ. Γιλμάζ θα παραστεί επίσης στη δεξίωση που θα παραθέσει αύριο το βράδυ στο «προεδρικό» ο Τουφάν Έρχιουρμαν, καθώς και στην τελετή έναρξης του «σταδίου ειρήνης» και της λίμνης στην πανεπιστημιούπολη του «τεχνολογικού πανεπιστημίου Μέσης Ανατολής».
Στις 9.30 αύριο το πρωί έχει προγραμματιστεί κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Κιουτσιούκ και Ντενκτάς, στην οποία αναμένεται να παρευρεθεί και ο Τούρκος Αντιπρόεδρος. Η παρέλαση σε κεντρική λεωφόρο της κατεχόμενης Λευκωσίας θα αρχίσει στις 10. Ομιλητές θα είναι ο Τ/κ ηγέτης και ο Τούρκος Αντιπρόεδρος.
Το ακροβατικό σμήνος της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας «Τουρκικά Αστέρια» θα πραγματοποιήσει αύριο στις 15:30 αεροπορική επίδειξη μπροστά από το μνημείο Ατατούρκ, στην παραλιακή λεωφόρο της Κερύνειας.
Εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες κατεχόμενες πόλεις.
Τουρκικά πολεμικά πλοία βρίσκονται επίσης στην κατεχόμενη Κερύνεια και την Αμμόχωστο, όπου το κοινό θα μπορεί να τα επισκεφθεί αύριο. Πρόκειται για το περιπολικό TCG Karadeniz Ereğli (P-1214), την πυραυλάκατο TCG Tufan (P-333) και το περιπολικό TCG Karataş (P-1212), των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.