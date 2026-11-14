Βαρύς ο λογαριασμός από το παγκόσμιο μπλακάουτ της Microsoft: 7,4 εκατ. αναφορές προβλημάτων και ζημιές έως 500 εκατ. δολάρια – Αποκαταστάθηκαν οι υπηρεσίες

Η βλάβη επηρέασε βασικές εφαρμογές, όπως το Outlook και το Teams, αλλά και άλλες υπηρεσίες της εταιρείας, προκαλώντας σημαντικές δυσκολίες στην ηλεκτρονική επικοινωνία, τη διαχείριση εργασιών και τη διεκπεραίωση συναλλαγών.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις εργασίες αντιμετώπισης του προβλήματος, αποκαθιστώντας την πρόσβαση και για τους τελευταίους πελάτες και τις περιοχές που εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες.

«Ολοκληρώσαμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση της βασικής αιτίας του περιστατικού και αποκαταστήσαμε τη λειτουργία των υπηρεσιών για τους τελευταίους πελάτες και τις περιοχές που εξακολουθούσαν να επηρεάζονται», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Το περιστατικό συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες σε διάρκεια διακοπές λειτουργίας στην ιστορία της Microsoft, με τις οικονομικές επιπτώσεις να εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morningstar DBRS, οι ασφαλισμένες ζημιές ενδέχεται να κυμανθούν μεταξύ 300 και 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Μάριο Ντε Τσίκο, αντιπρόεδρος του τομέα ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Morningstar DBRS, εκτίμησε ότι οι ασφαλισμένες ζημιές από τη διακοπή θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Παρά το μεγάλο ύψος τους, οι επιπτώσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο αναμένεται να είναι μικρότερες σε σύγκριση με εκείνες που προκάλεσε το παγκόσμιο μπλακάουτ της CrowdStrike το 2024. Τότε, το εκτιμώμενο οικονομικό κόστος κυμάνθηκε από 400 εκατομμύρια έως 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ περισσότεροι από 8 εκατομμύρια υπολογιστές με Windows τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Η μετοχή της Microsoft δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές, κλείνοντας την Παρασκευή σχεδόν αμετάβλητη στα 523,88 δολάρια.

Εκατομμύρια αναφορές προβλημάτων παγκοσμίως

Το μέγεθος της διακοπής αποτυπώνεται στα στοιχεία της πλατφόρμας Downdetector, η οποία κατέγραψε περισσότερες από 7,4 εκατομμύρια αναφορές προβλημάτων από χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την Ookla, μητρική εταιρεία της πλατφόρμας, οι αναφορές άρχισαν να αυξάνονται σημαντικά περίπου στις 17:25 GMT της Πέμπτης, ενώ στο αποκορύφωμα της βλάβης έφτασαν σχεδόν τις 20.000 ανά λεπτό. Πρόκειται για αριθμό περίπου 1.500 φορές μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα επίπεδα.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε καθώς ξεκινούσε η εργάσιμη ημέρα στην Ασία και την Ευρώπη, αναδεικνύοντας την εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Microsoft.

Το Outlook και το Teams, τα οποία χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατοντάδες εκατομμύρια εργαζομένους, παρουσίασαν σοβαρές δυσλειτουργίες. Πολλοί χρήστες δεν μπορούσαν να αποστείλουν ή να λάβουν ηλεκτρονικά μηνύματα, να διαχειριστούν τα ημερολόγιά τους ή να συμμετάσχουν σε διαδικτυακές συσκέψεις.

Όπως σχολίασε ο Λουκ Κίχο, επικεφαλής αναλυτής της Ookla, το περιστατικό καταδεικνύει πόσο μεγάλο μέρος της καθημερινής εργασίας εξαρτάται πλέον από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνεργασίας ενός και μόνο παρόχου.

Επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και φαξ

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου η αδυναμία πρόσβασης στις συνήθεις εφαρμογές επικοινωνίας δυσχέρανε την ολοκλήρωση συναλλαγών.

Στην Ταϊβάν, προβλήματα αντιμετώπισαν χρηματιστηριακές εταιρείες, ασφαλιστικοί οργανισμοί και εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων.

Μάλιστα, μία επιχείρηση αναγκάστηκε να ακυρώσει συναλλαγή επαναγοράς ομολόγων, ενώ άλλη χρηματοπιστωτική εταιρεία κατέφυγε στη χρήση φαξ για την επιβεβαίωση συναλλαγών, καθώς τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας δεν ήταν διαθέσιμα.

Στην Ευρώπη, δυσλειτουργίες αντιμετώπισαν ο όμιλος χρηματιστηρίων Euronext και η βρετανική ασφαλιστική Aviva, η οποία ενεργοποίησε εναλλακτικά συστήματα για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων σχετικά με την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στον ναυτιλιακό όμιλο Maersk, ο οποίος ενημέρωσε τους πελάτες του για πιθανές καθυστερήσεις στην επικοινωνία.

Η διακοπή επηρέασε ακόμη και τη δημοσιοποίηση οικονομικών αποτελεσμάτων. Η αμερικανική Workhorse Group μετέθεσε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της για τις 16 Νοεμβρίου, ενώ ο ελβετικός όμιλος Richemont καθυστέρησε για μικρό χρονικό διάστημα την παρουσίαση των οικονομικών του στοιχείων.

Προβλήματα σε αστυνομία, νοσοκομεία και αεροπορικές εταιρείες

Οι επιπτώσεις δεν περιορίστηκαν στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επηρεάστηκαν και δημόσιες υπηρεσίες με κρίσιμες αρμοδιότητες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, προβλήματα αντιμετώπισαν η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου και το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS).

Η αστυνομία δεν μπορούσε να διαχειριστεί κανονικά ορισμένες διαδικτυακές καταγγελίες για αδικήματα, λόγω της αδυναμίας πρόσβασης στις σχετικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η ανταπόκρισή της σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης δεν επηρεάστηκε.

Το NHS ανακοίνωσε ότι οι τοπικές υπηρεσίες του χρησιμοποίησαν εναλλακτικά πληροφοριακά συστήματα και έντυπα αρχεία, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία τους.

Στον αεροπορικό τομέα, οι ινδικές εταιρείες IndiGo, Akasa Air και Air India ενημέρωσαν τους πελάτες τους για προβλήματα στην ηλεκτρονική επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση.

Δυσλειτουργίες αναφέρθηκαν επίσης στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic, ενώ στην Αυστραλία επηρεάστηκαν, μεταξύ άλλων, η ομοσπονδιακή αστυνομία και η υπηρεσία πληροφοριών της χώρας.

Προβλήματα στους διακομιστές, χωρίς ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης

Η Microsoft απέδωσε τη βλάβη σε τεχνικά προβλήματα στους διακομιστές της, τα οποία επηρέασαν λειτουργίες του Exchange Online, της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερολογίου που βασίζεται στο cloud.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν εντόπισε ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης.

Οι οργανισμοί που διατηρούν τις υπηρεσίες τους σε δικούς τους διακομιστές, αντί να χρησιμοποιούν τις υποδομές cloud της Microsoft, επηρεάστηκαν σε μικρότερο βαθμό.

Επανέρχεται η συζήτηση για την εξάρτηση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας

Το νέο περιστατικό αναζωπυρώνει τον προβληματισμό για την εξάρτηση επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών από έναν περιορισμένο αριθμό τεχνολογικών παρόχων.

Η Microsoft έχει αντιμετωπίσει και άλλες διακοπές λειτουργίας των υπηρεσιών της, με προβλήματα στο Microsoft 365 τον Οκτώβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026, καθώς και δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα Azure.

Ο Τζος Γκίλμπερτ, αναλυτής της επενδυτικής πλατφόρμας eToro, επισήμανε ότι η επανάληψη τέτοιων περιστατικών ενδέχεται να επηρεάσει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε, εάν η αξιοπιστία των υπηρεσιών της Microsoft αρχίσει να αποτελεί επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, τα τμήματα πληροφορικής των επιχειρήσεων θα έχουν λόγο να επανεξετάσουν την απόφασή τους να βασίζουν ακόμη μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων τους σε έναν μόνο πάροχο.

Η μετάβαση, ωστόσο, σε εναλλακτικές λύσεις δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς η αντικατάσταση εφαρμογών που αποτελούν βασικό μέρος της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης συνεπάγεται σημαντικό κόστος και τεχνικές δυσκολίες.

Παρότι οι υπηρεσίες έχουν πλέον επανέλθει, το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτες μπορεί να καταστούν οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί όταν κρίσιμες ψηφιακές υποδομές τίθενται εκτός λειτουργίας.