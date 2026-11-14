Αντωνίου: Το Κυπριακό παραμένει σε αδιέξοδο λόγω της στάσης Ερντογάν – Έτοιμος ο Πρόεδρος για νέα διευρυμένη διάσκεψη

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση «Μνήμες κατεχόμενης Γης», ο κ. Αντωνίου είπε ότι η περιφρονητική στάση του Ερντογάν απέναντι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Αττάλεια, «μειώνει τον ίδιο» και δεν αλλάζει το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως επικεφαλής του μοναδικού διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους στην Κύπρο, μέλους του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι, παρά τα προβλήματα και τα εμπόδια, παραμένει η προσήλωση στην προσπάθεια να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, με σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της ΕΕ.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος να προσέλθει στην τριμερή συνάντηση υπό τον Γενικό Γραμματέα, με στόχο να υπάρξει απόφαση για σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό, όπου να ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», ανέφερε.

Επανέλαβε ότι στόχος είναι η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό κράτος, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς το αναχρονιστικό σύστημα εγγυήσεων με επεμβατικά δικαιώματα. Όπως είπε, το κράτος θα πρέπει να προσφέρει σε όλους τους νόμιμους κατοίκους του —Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και Λατίνους— το δικαίωμα να ζουν, να δραστηριοποιούνται και να δημιουργούν σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας.

Ο κ. Αντωνίου σημείωσε ακόμη ότι, παρά τις τεράστιες προσπάθειες της Τουρκίας, το ψευδοκράτος παραμένει παράνομο μόρφωμα χωρίς υπόσταση στο παγκόσμιο πολιτικό, νομικό ή οικονομικό σύστημα.

Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιεί την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνέργειες που έχει αναπτύξει με ευρωπαϊκά και τρίτα κράτη. Σε αυτό το σύνθετο διεθνές περιβάλλον, είπε, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό, χωρίς φοβικά σύνδρομα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει η κιβωτός του λαού, η ασπίδα και το δόρυ του αγώνα για απαλλαγή από το βάρος της τουρκικής κατοχής.

Σε άλλο σημείο του χαιρετισμού του, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στους προσφυγικούς δήμους και τις κοινότητες. Η προβλεπόμενη χορηγία για τις κατεχόμενες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2027 είναι αυξημένη και ανέρχεται σε €5,3 εκατομμύρια.

Η Κυβέρνηση υλοποιεί, επίσης, δύο πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων: το νέο σχέδιο χορηγιών «ΝΟΣΤΟΣ» και το Πρόγραμμα Στήριξης Περιοδικών Εκδόσεων Κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων.

Ο κ. Αντωνίου πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση μεριμνά για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών. Για το 2027 προβλέπονται €85,7 εκατομμύρια για την εφαρμογή της προσφυγικής στεγαστικής πολιτικής, ενώ οι συνολικές πιστώσεις για την τριετία 2027-2029 ανέρχονται σε €245,3 εκατομμύρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ