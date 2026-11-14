Λειτουργοί του Τομέα Διερευνήσεων του Τελωνείου Λεμεσού εντόπισαν χιλιάδες προϊόντα που φέρονταν να παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, κατά τη διάρκεια έρευνας σε υποστατικό στην επαρχία Λεμεσού την Παρασκευή.
Το Τελωνείο έπιασε «λαβράκι» στη Λεμεσό: Κατασχέθηκαν πάνω από 3.600 προϊόντα-μαϊμού και κατακρατήθηκαν άλλα 1.165
Σε έρευνα υποστατικού στην επαρχία Λεμεσού εντοπίστηκαν συνολικά 4.789 τεμάχια που φέρονται να παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών και ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής. Καταμετρήθηκαν και κατασχέθηκαν 3.624 τεμάχια, τα οποία ο ιδιοκτήτης παραδέχθηκε ότι ήταν απομιμήσεις και εγκατέλειψε για καταστροφή.
Άλλα 1.165 τεμάχια κατακρατήθηκαν, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με τους κατόχους των εμπορικών επωνυμιών ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους στην Κύπρο.
Τα εμπορεύματα που κατασχέθηκαν ή κατακρατήθηκαν περιλάμβαναν αθλητικά είδη ρουχισμού, όπως φούτερ, φανέλες, παντελόνια και κάλτσες, καθώς και αθλητικά παπούτσια, σακάκια, πουκάμισα, καπέλα και κρεμαστά καρτελάκια.
Το Τελωνείο Λεμεσού θα διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος μεταφοράς ή εισαγωγής των εμπορευμάτων στην Κύπρο, καθώς και η ανάλογη ποινή που θα επιβληθεί στον εμπλεκόμενο ιδιοκτήτη του υποστατικού, αναφέρει η ανακοίνωση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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