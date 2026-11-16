Με prosecco και ChatGPT επεξεργαζόταν την ομιλία του Βρετανού πρωθυπουργού: Οι φωτογραφίες που «πρόδωσαν» τον συνεργάτη του – «Κάν’ το πιο συναισθηματικό»

Οι φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν την Κυριακή (15/11) από τη βρετανική εφημερίδα Mail on Sunday και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τραβήχτηκαν από συνεπιβάτη την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια απογευματινού δρομολογίου από τον σταθμό Euston του Λονδίνου προς το Χόλιχεντ.

Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού φέρεται να επεξεργαζόταν προσχέδιο της ομιλίας που θα εκφωνούσε ο Μπέρναμ το Σάββατο (14/11), στο συνέδριο των Εργατικών της Ουαλίας, στο Λαντούντνο.

Ζήτησε βοήθεια για να γίνει πιο συναισθηματική η ομιλία

Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, ο συνεργάτης αξιοποίησε το ChatGPT προκειμένου να λάβει εισηγήσεις για τη διατύπωση αποσπάσματος της ομιλίας, με στόχο να αποκτήσει μεγαλύτερη συναισθηματική ένταση.

Το επίμαχο σημείο αφορούσε τις επιπτώσεις της αποβιομηχάνισης στις εργατικές κοινότητες της Βρετανίας και ιδιαίτερα στην Ουαλία.

Όπως αναφέρει ο Independent, το ChatGPT εξέφρασε προτίμηση για μία από τις δύο διατυπώσεις που του παρουσιάστηκαν, εξηγώντας ότι συνέδεε τους ανθρακωρύχους με τις οικογένειές τους και την ευρύτερη κοινότητα, αναδεικνύοντας τους κοινωνικούς δεσμούς που είχαν δημιουργηθεί γύρω από τη βιομηχανική εργασία.

Η φωτογραφία του συνεργάτη με το κινητό τηλέφωνο και το ποτήρι prosecco στο τραπεζάκι του τρένου έγινε το επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς η ομιλία του πρωθυπουργού αφορούσε, μεταξύ άλλων, την κρίση του κόστους ζωής που αντιμετωπίζουν τα βρετανικά νοικοκυριά.

Η απάντηση της Ντάουνινγκ Στριτ

Μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης διευκρίνισε ότι ο Άντι Μπέρναμ γράφει ο ίδιος το μεγαλύτερο μέρος των ομιλιών του.

«Ο πρωθυπουργός γράφει ο ίδιος τις περισσότερες ομιλίες του. Ένας συνεργάτης ζήτησε ανατροφοδότηση για ένα προσχέδιο ομιλίας που είχε ήδη γραφτεί», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA, οι προτάσεις που παρήγαγε το ChatGPT δεν ενσωματώθηκαν τελικά στην ομιλία.

Τι είπε τελικά ο Μπέρναμ

Στην ομιλία του, ο Βρετανός πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική πίεση που δέχονται οι πολίτες, χαρακτηρίζοντας το κόστος ζωής ως το σημαντικότερο ζήτημα στην Ουαλία, αλλά και στο σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αναφέρθηκε επίσης στην ιστορική σημασία της βιομηχανίας για τις τοπικές κοινωνίες, υποστηρίζοντας ότι τα εργοστάσια, τα ορυχεία και οι χώροι εργασίας δεν προσέφεραν μόνο απασχόληση, αλλά αποτελούσαν και τον πυρήνα της κοινωνικής ζωής.

Μιλώντας για τις αλλαγές που επήλθαν κατά τη δεκαετία του 1980, άσκησε κριτική στην πολιτική της Μάργκαρετ Θάτσερ, υποστηρίζοντας ότι το κλείσιμο ορυχείων και εργοστασίων διέλυσε τον τρόπο ζωής ολόκληρων κοινοτήτων.

Παρότι οι αναφορές αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο του αποσπάσματος που εξετάστηκε μέσω του ChatGPT, δεν έχει προκύψει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το τελικό κείμενο περιλάμβανε διατυπώσεις της εφαρμογής.

Ειρωνείες από το Reform UK

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου του Reform UK, Λι Άντερσον, ο οποίος επέκρινε τον πρωθυπουργό και την ομάδα του.

Σχολιάζοντας τις φωτογραφίες, ο Άντερσον ανέφερε ειρωνικά ότι η συγγραφή των ομιλιών του Μπέρναμ πρέπει να είναι ιδιαίτερα «διψαστική δουλειά», ενώ χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «AI Andy» για να αμφισβητήσει τη δημόσια εικόνα του πρωθυπουργού.

Παρά τις επικρίσεις, η Ντάουνινγκ Στριτ επιμένει ότι το επίμαχο προσχέδιο είχε ήδη συνταχθεί και ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε μόνο για την παροχή σχολίων, τα οποία, σύμφωνα με την κυβερνητική εκδοχή, δεν υιοθετήθηκαν.