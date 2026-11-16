Η 23χρονη ακτιβίστρια στράφηκε κατά του γερμανικού τμήματος του κινήματος που η ίδια ξεκίνησε το 2018, κατηγορώντας το ότι αποστασιοποιήθηκε από εκείνη εξαιτίας της δημόσιας υποστήριξής της προς τους Παλαιστινίους.

Παράλληλα, εξαπέλυσε κατηγορίες κατά της Γερμανίας για ρατσισμό και συνενοχή σε γενοκτονία, συνδέοντας τη στάση της χώρας απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα με την ευρύτερη κριτική της για την κλιματική κρίση.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση αποσπάσματος από το ντοκιμαντέρ «Με άρματα μάχης προς την κλιματική κρίση: Πώς ποινικοποιείται ο ακτιβισμός».

Στο βίντεο, η Τούνμπεργκ εμφανίζεται να εκπλήσσεται όταν ο συνομιλητής της την ενημερώνει ότι στο Βερολίνο εξακολουθούν να πραγματοποιούνται διαδηλώσεις του Fridays for Future.

«Αλήθεια;» ρωτά αρχικά, προτού ξεσπάσει σε γέλια.

«Σοβαρά; Ακόμη το κάνουν αυτό;» συνεχίζει, ενώ γελούν και άλλα άτομα που βρίσκονται στον χώρο.

Λίγο αργότερα, η ακτιβίστρια ακούγεται να φωνάζει «Cut!».

Το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συζητήσεις για τη στάση της απέναντι στο κίνημα που η ίδια συνέβαλε στη δημιουργία του.

Greta Thunberg laughs at young Germans after finding out that they are still organizing Fridays For Future climate change protests. She thought everyone had moved on to Palestine like she has https://t.co/DciUojrx54 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 12, 2026

Η εξήγηση της Τούνμπεργκ

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Τούνμπεργκ υποστήριξε ότι το βίντεο παρουσιάστηκε χωρίς το απαραίτητο πλαίσιο.

Όπως εξήγησε, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε τις ίδιες ημέρες που η ίδια και άλλοι ακτιβιστές συμμετείχαν σε αποκλεισμό εγκαταστάσεων κατασκευαστή όπλων στη Γερμανία.

Την ίδια περίοδο, πληροφορήθηκαν ότι το γερμανικό Fridays for Future πραγματοποιούσε μια διαδήλωση για το κλίμα, με άδεια της Αστυνομίας, σε μεσοαστική περιοχή.

Η Τούνμπεργκ υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο τμήμα του κινήματος είχε προηγουμένως κρατήσει αποστάσεις από την ίδια λόγω των τοποθετήσεών της για το Παλαιστινιακό.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η αποστασιοποίηση έγινε επειδή είχε δηλώσει πως «και οι Παλαιστίνιοι είναι άνθρωποι» και ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα αιτήματα για δικαιοσύνη.

Κατηγορίες κατά της Γερμανίας

Η ακτιβίστρια χρησιμοποίησε ιδιαίτερα επικριτική γλώσσα για τη Γερμανία, κατηγορώντας τη χώρα για ρατσιστικές αντιλήψεις και πρακτικές.

Στην ανάρτησή της υποστήριξε ότι η Γερμανία παραμένει αποκομμένη από την πραγματικότητα, ενώ την κατηγόρησε για συνενοχή σε γενοκτονία, οικοκτονία και στην κλιματική κρίση.

Πρόκειται για χαρακτηρισμούς και κατηγορίες που διατυπώνει η ίδια στο πλαίσιο της πολιτικής και ακτιβιστικής της τοποθέτησης.

Η Τούνμπεργκ σημείωσε επίσης ότι ανάλογες επικρίσεις για τις γερμανικές πολιτικές διατυπώνονται εδώ και χρόνια από ανθρώπους που ανήκουν σε φυλετικές μειονότητες στη χώρα.

Το κίνημα που ξεκίνησε το 2018

Το Fridays for Future δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2018, όταν η 15χρονη τότε Γκρέτα Τούνμπεργκ άρχισε να διαδηλώνει έξω από το σουηδικό κοινοβούλιο, ζητώντας μεγαλύτερη δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η πρωτοβουλία της απέκτησε γρήγορα διεθνή απήχηση, οδηγώντας στη διοργάνωση μαθητικών κινητοποιήσεων σε πολλές χώρες.

Στο μεταξύ, η Τούνμπεργκ έχει διευρύνει την ακτιβιστική της δράση πέρα από το περιβάλλον, συμμετέχοντας και σε κινητοποιήσεις για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ, Χούμπερτους Κοχ, χαρακτήρισε το αστείο της Τούνμπεργκ ως κάτι που «άγγιζε τα όρια», αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δράση της τόσο για την κλιματική αλλαγή όσο και για τη Γάζα.

7 years after “How dare you!”, Greta Thunberg is laughing her ass off at the climate movement. https://t.co/jyj9esrYuc — ColdJack (@TheColdJack) November 11, 2026

Με πληροφορίες από protothema.gr