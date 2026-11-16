Η τριμερής συνάντηση της περασμένης Δευτέρας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, μετριάζοντας την αισιοδοξία που είχε καλλιεργηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Συμφωνήθηκαν ορισμένες σημαντικές πρωτοβουλίες και η διαδικασία διατηρήθηκε ζωντανή, όμως τα σημαντικότερα οδοφράγματα, τα οποία οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται από το 2025, τα Αθηένου-Πυρόι-Αγλαντζιά και το Μια Μηλιά, δεν κατέστη δυνατό να ανοίξουν. Το ίδιο συνέβη και με την πρόταση για αποναρκοθέτηση. Οι δύο ηγέτες αφιέρωσαν τρεισήμισι ώρες συζητώντας Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), μεθοδολογία και ουσία του Κυπριακού, καταλήγοντας σε ένα πακέτο ΜΟΕ που δεν ανταποκρίθηκε ούτε στις συγκρατημένες προσδοκίες που είχε θέσει η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στη συνέντευξή της στον «Πολίτη». Έντονη ήταν η φημολογία ότι η αιφνιδιαστική επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερ...
Ανάμεσα στην πρόοδο και τη διχοτόμηση
Η τελευταία τριμερής συνάντηση παρήγαγε ακριβώς τόση πρόοδο ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η διπλωματική διαδικασία, αλλά όχι αρκετή για να διαλυθούν οι φόβοι ότι η Κύπρος οδεύει προς μια μόνιμη διαίρεση. Οι ελπίδες πλέον στηρίζονται στην τριμερή υπό τον Γκουτέρες και σε ένα άνοιγμα της ΕΕ προς την Άγκυρα
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