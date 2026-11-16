Κατάσταση πολιορκίας στη Γουατεμάλα μετά το αιματοκύλισμα: Έφοδοι σε σπίτια χωρίς εντάλματα – Στο έλεος των καρτέλ ναρκωτικών

Στη Σακάπα έχουν δολοφονηθεί 17 άνθρωποι τις τελευταίες εβδομάδες σε επιθέσεις ενόπλων. Οι δύο νομοί συνορεύουν με την Ονδούρα.

Σύμφωνα με τις αρχές, τη Σακάπα ελέγχει το καρτέλ της οικογένειας Λορενσάνα, το οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Παρασκευή «τρομοκρατική» οργάνωση. Η εγκληματική οργάνωση πιστεύεται ότι συνδέεται με το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα.

Η κυβέρνηση ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το μέτρο αποσκοπεί στην «ενίσχυση της ασφάλειας» και στην «προστασία του πληθυσμού».

Οι περιορισμοί προβλέπουν την απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων και διαδηλώσεων. Οι αρχές θα μπορούν επίσης να διαλύουν «διά της βίας» κάθε συγκέντρωση που δεν έχει εγκριθεί ή στην οποία οι συμμετέχοντες φέρουν όπλα.

Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμη ότι οι αρχές θα μπορούν να πραγματοποιούν εφόδους και έρευνες σε σπίτια ή άλλους χώρους «χωρίς δικαστικό ένταλμα» ή τη συναίνεση των ιδιοκτητών.

Σύμφωνα με τις αρχές, η περιοχή που ελέγχει το καρτέλ της οικογένειας Λορενσάνα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με το καρτέλ Σιναλόα, εκτείνεται έως τον νομό Σακάπα. Εκεί δολοφονήθηκαν πέντε άνθρωποι την Παρασκευή. Πρόσφατες συγκρούσεις συμμοριών στην περιοχή αποδόθηκαν για τον θάνατο οκτώ πολιτών, καθώς και για τη δολοφονία βουλευτή της αντιπολίτευσης.

Η Γουατεμάλα συμμετέχει στη συμμαχία «Ασπίδα της Αμερικής», πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με δηλωμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και των καρτέλ.

Πρόσφατα, οι ΗΠΑ παρέδωσαν όπλα στη χώρα για πρώτη φορά έπειτα από μισό αιώνα, μετά την άρση του εμπάργκο όπλων που είχε επιβληθεί κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Γουατεμάλα.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Μπερνάρντο Αρέβαλο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2024, δέχεται έντονη κριτική λόγω της κλιμάκωσης της βίας από εγκληματικές ομάδες.

Τον Ιανουάριο, σειρά επιθέσεων που αποδόθηκαν στη συμμορία Barrio 18 είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 11 μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης σε διάφορες περιοχές της Γουατεμάλας. Προηγήθηκαν εξεγέρσεις σε φυλακές της χώρας της Κεντρικής Αμερικής.

Πηγή: ΚΥΠΕ