Ανατροπή στο σκάνδαλο της Nvidia: Ο Τζένσεν Χουάνγκ σχεδιάζει την επιστροφή του στην κορυφή – Κινητοποιούνται στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ

Ένας στενός συνεργάτης του Χουάνγκ δήλωσε στους FT ότι συγκροτούν μια «αίθουσα επιχειρήσεων», αποτελούμενη από διευθυντικά στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ, με σκοπό να ασκήσουν πιέσεις για την επάνοδο του πρώην επικεφαλής της Nvidia, ενώ προσπαθούν να κερδίσουν και την υποστήριξη από τον Λευκό Οίκο.

«Όλοι όσοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τεχνολογικό κλάδο (...)​ ​λατρεύουν τον Τζένσεν», ανέφερε το εν λόγω πρόσωπο, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες αυτές έχουν τη στήριξη του ίδιου του Χουάνγκ.

Το δημοσίευμα έρχεται λίγες ημέρες αφότου οι FT αποκάλυψαν ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προσέγγισε τον Ρένε Χάας, διευθύνοντα σύμβουλο της βρετανικής εταιρείας κατασκευής τσιπ Arm Holdings, στο πλαίσιο της αναζήτησης πιθανού διαδόχου του Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Χουάνγκ, συνιδρυτής και διευθύνων συμβούλος της εταιρείας από το 1993, παραιτήθηκε την Πέμπτη, μετά την αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και μία με πρόσωπο που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος, γεγονός που έγειρε ερωτήματα σχετικά με τις εξαγωγές των προηγμένων τσιπ AI της εταιρείας προς την Κίνα.

Το σκάνδαλο έχει βυθίσει την κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ σε κρίση και έχει προκαλέσει αναταράξεις στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ