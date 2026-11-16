Ο Τζένσεν Χουάνγκ εξετάζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia και έχει συζητήσει αυτήν την προοπτικό με έμπιστους συνεργάτες του, ανέφεραν σήμερα οι Financial Times, επικαλούμενοι πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης.
Ανατροπή στο σκάνδαλο της Nvidia: Ο Τζένσεν Χουάνγκ σχεδιάζει την επιστροφή του στην κορυφή – Κινητοποιούνται στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ
Σύμφωνα με τους Financial Times, ο πρώην επικεφαλής εξετάζει την επιστροφή του λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του – Προσπάθειες εξασφάλισης στήριξης ακόμη και από τον Λευκό Οίκο
Ένας στενός συνεργάτης του Χουάνγκ δήλωσε στους FT ότι συγκροτούν μια «αίθουσα επιχειρήσεων», αποτελούμενη από διευθυντικά στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ, με σκοπό να ασκήσουν πιέσεις για την επάνοδο του πρώην επικεφαλής της Nvidia, ενώ προσπαθούν να κερδίσουν και την υποστήριξη από τον Λευκό Οίκο.
«Όλοι όσοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τεχνολογικό κλάδο (...) λατρεύουν τον Τζένσεν», ανέφερε το εν λόγω πρόσωπο, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες αυτές έχουν τη στήριξη του ίδιου του Χουάνγκ.
Το δημοσίευμα έρχεται λίγες ημέρες αφότου οι FT αποκάλυψαν ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προσέγγισε τον Ρένε Χάας, διευθύνοντα σύμβουλο της βρετανικής εταιρείας κατασκευής τσιπ Arm Holdings, στο πλαίσιο της αναζήτησης πιθανού διαδόχου του Τζένσεν Χουάνγκ.
Ο Χουάνγκ, συνιδρυτής και διευθύνων συμβούλος της εταιρείας από το 1993, παραιτήθηκε την Πέμπτη, μετά την αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και μία με πρόσωπο που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος, γεγονός που έγειρε ερωτήματα σχετικά με τις εξαγωγές των προηγμένων τσιπ AI της εταιρείας προς την Κίνα.
Το σκάνδαλο έχει βυθίσει την κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ σε κρίση και έχει προκαλέσει αναταράξεις στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Πηγή: ΑΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.