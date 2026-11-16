Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Ένοχος για σεξουαλική επίθεση - Αποδέχθηκε την καταδίκη και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα του

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ απέσυρε τη Δευτέρα την έφεσή του κατά της καταδίκης του για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος δύο γυναικών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Les Volets Verts» («Τα πράσινα παντζούρια»), το 2021, στη Γαλλία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η απόφαση γνωστοποιήθηκε την ημέρα που επρόκειτο να αρχίσει η εκδίκαση της έφεσης στο Παρίσι, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η διαδικασία και να παραμείνει σε ισχύ η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο 77χρονος ηθοποιός αναγνώρισε την ενοχή του και ζήτησε συγγνώμη από τις γυναίκες που υπέστησαν τις συνέπειες της συμπεριφοράς του.

«Η Δικαιοσύνη μίλησε. Κρίθηκα ένοχος. Το ακούω και αποδέχομαι αυτή την καταδίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα στα κινηματογραφικά πλατό κρυβόταν πίσω από τις προκλήσεις και το χυδαίο χιούμορ, αναγνωρίζοντας ότι τα σχόλια και ορισμένες χειρονομίες του είχαν συνέπειες, ιδιαίτερα λόγω της ισχυρής θέσης που κατείχε στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Παράλληλα, εξέφρασε τη «βαθιά και ειλικρινή συγγνώμη» του προς όσους ενδεχομένως υπέστησαν τις συνέπειες της συμπεριφοράς του, σημειώνοντας ότι έχει πλέον αντιληφθεί πως η πρόθεση να μην πληγώσει κάποιον δεν αναιρεί τη ζημιά που μπορεί να έχει προκληθεί.

Η υπόθεση που οδήγησε στην καταδίκη

Η υπόθεση αφορά δύο γυναίκες που εργάζονταν στην παραγωγή της ταινίας του σκηνοθέτη Ζαν Μπέκερ. Πρόκειται για μία διακοσμήτρια σκηνικών και μία βοηθό σκηνοθέτη, οι οποίες κατήγγειλαν ότι ο ηθοποιός προέβη σε σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Παρίσι, τον Σεπτέμβριο του 2021.

Τον Μάιο του 2025, δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ένοχο τον Ντεπαρντιέ και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή. Παράλληλα, αποφασίστηκε η εγγραφή του στο γαλλικό μητρώο καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής δίκης, ο ηθοποιός είχε αρνηθεί τις κατηγορίες περί σεξουαλικής επίθεσης, αν και είχε παραδεχθεί ότι χρησιμοποιούσε χυδαίες και σεξουαλικά υπονοούμενες εκφράσεις στα κινηματογραφικά πλατό.

Η απόφαση να αποσύρει την έφεση σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί νέα δίκη και η καταδίκη του καθίσταται οριστική.

«Περίμενα χρόνια αυτή τη συγγνώμη»

Η απόφαση του ηθοποιού προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα στις δύο γυναίκες, οι οποίες είχαν προετοιμαστεί ψυχολογικά για την εκδίκαση της έφεσης.

Η μία από τις καταγγέλλουσες, η οποία αναφέρεται στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ως Αμελί, δήλωσε έξω από το Εφετείο του Παρισιού ότι η εξέλιξη αποτελεί νίκη για τις ίδιες.

«Αυτή είναι η νίκη μας και την αποδεχόμαστε με το κεφάλι ψηλά. Είναι οριστική», ανέφερε, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι θα ήθελε η συγγνώμη του ηθοποιού να είχε έρθει νωρίτερα, ενώ εξέφρασε την απογοήτευσή της που δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στο δικαστήριο.

Η δεύτερη γυναίκα, η οποία αναφέρεται με το όνομα Σάρα, δήλωσε ότι αισθάνεται ταυτόχρονα απογοήτευση και ανακούφιση, καθώς η απόσυρση της έφεσης τερματίζει μια μακρά και ψυχολογικά εξαντλητική δικαστική διαδικασία.

Παραμένει ανοικτή άλλη υπόθεση βιασμού

Παρά την εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο Ντεπαρντιέ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ξεχωριστή δικαστική διαδικασία που αφορά καταγγελία βιασμού από τη Γαλλίδα ηθοποιό Σαρλότ Αρνούλ.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το 2018 στην κατοικία του ηθοποιού στο Παρίσι. Το 2025 ανακριτής αποφάσισε την παραπομπή του σε δίκη, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες και να προσφεύγει κατά της απόφασης.

Σύμφωνα με τον Guardian, το αρμόδιο εφετείο αναμένεται να αποφανθεί στις 26 Νοεμβρίου για το κατά πόσο θα προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση σε δίκη.

Ο Ντεπαρντιέ, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 200 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές και υπήρξε για δεκαετίες μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του γαλλικού κινηματογράφου, αποτελεί πλέον μία από τις πιο προβεβλημένες περιπτώσεις που συνδέθηκαν με το κίνημα #MeToo στη Γαλλία.