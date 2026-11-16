Οι δύο πολιτικοί που εμφανίζονται να προηγούνται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν και ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγούνται των κομμάτων που οι Γάλλοι θεωρούν πιο επικίνδυνα για τη δημοκρατία: του Εθνικού Συναγερμού (RN) και της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI).
Οι περισσότεροι Γάλλοι θεωρούν τα κόμματα Λεπέν και Μελανσόν επικίνδυνα για τη δημοκρατία
Έρευνα της Ipsos BVA-CESI δείχνει ότι το 53% των Γάλλων θεωρεί επικίνδυνο για τη δημοκρατία τον Εθνικό Συναγερμό και το 65% την Ανυπότακτη Γαλλία.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα έρευνας της Ipsos BVA-CESI, η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 3.000 ατόμων και δημοσιεύεται από τη γαλλική εφημερίδα Le Monde. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 53% των Γάλλων θεωρεί επικίνδυνο για τη δημοκρατία τον RN και το 65% την LFI.
Παράλληλα, η υποστήριξη στη δημοκρατία ως πολίτευμα παραμένει ισχυρή: το 67% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι «το δημοκρατικό σύστημα είναι το καλύτερο δυνατό και αναντικατάστατο». Την άποψη αυτή συμμερίζεται το 73% των υποστηρικτών της LFI, έναντι 52% των υποστηρικτών του RN.
Η έρευνα καταγράφει, επίσης, ότι η εικόνα του κόμματος της Λεπέν έχει εξωραϊστεί και ομαλοποιηθεί σε κάποιο βαθμό τα τελευταία χρόνια, αλλά η διαδικασία αυτή φαίνεται να έχει φτάσει στα όριά της. Το ποσοστό όσων θεωρούν τον RN ικανό να κυβερνήσει τη χώρα αυξήθηκε από 27% το 2016 σε 47% το 2025. Το 2024, ωστόσο, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 51%. Παράλληλα, αυξήθηκαν όσοι χαρακτηρίζουν το κόμμα «ακροδεξιό» (70%) και «ξενοφοβικό» (51%).
Για την Ανυπότακτη Γαλλία, το 65% των ερωτηθέντων τη θεωρεί επικίνδυνη για τη δημοκρατία, έναντι 51% το 2020, ενώ το 68% πιστεύει ότι υποκινεί τη βία.
Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες των Γάλλων, σχεδόν ένας στους δύο δηλώνει ότι προβληματίζεται για την αγοραστική του δύναμη. Ακολουθούν η παραβατικότητα, το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα, η μετανάστευση και η προστασία του περιβάλλοντος.
Επτά στους δέκα απαντούν αρνητικά στο ερώτημα αν όσα ενώνουν τους Γάλλους είναι περισσότερα από όσα τους διχάζουν. Η μεγάλη πλειονότητα θεωρεί, επίσης, ότι τα προβλήματα της χώρας δεν θα επιλυθούν μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027. Αντίθετα, εκτιμά ότι μπορεί να επιλυθούν το 37% των ψηφοφόρων του RN και το 27% των ψηφοφόρων της LFI.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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