Μήλον της Έριδος οι παλιοί «κομπρεσόροι» κλιματιστικών - «Μάχη» μεταξύ διαχειριστών πράσινων σημείων και ανακυκλωτών για τα κέρδη πώλησης

Στο πλαίσιο συζήτησης στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής την περασμένη Τετάρτη, για τα προβλήματα του εθνικού δικτύου πράσινων σημείων, εξέφρασε το αίτημα των συλλογικών συστημάτων για μία δίκαιη συμφωνία – πλαίσιο, που θα αγγίζει ενιαία όλα τα εθνικά πράσινα σημεία της Κύπρου, ώστε όλα τα υλικά, θετικής και αρνητικής εμπορικής αξίας, να διανέμονται στα συλλογικά συστήματα, προκειμένου αυτά να μπορούν να λειτουργούν.

«Για τα πράσινα σημεία θέλουμε μία λογική προσέγγιση, διότι σήμερα παρατηρείται το εξής φαινόμενο: όταν καταλήγουν εκεί απόβλητα εμπορικής αξίας, ο διαχειριστής αναλαμβάνει να τα πουλήσει, ενώ για αρνητικής αξίας καλεί τον διαχειριστή του συστήματος να τα παραλάβει», ανέφερε.

Σε αυτό τη σημείο έδωσε το παράδειγμα των παλιών κλιματιστικών. Εάν αυτά συνοδεύονται με το κομπρεσέρ («κομπρεσόρος»), το οποίο έχει εμπορική αξία κυρίως λόγω του χαλκού, οι διαχειριστές των πράσινων σημείων δεν τα τοποθετούν στα απορριμματικιβώτια που παραλαμβάνουν τα συλλογικά συστήματα, αλλά τα απομονώνουν για να τα πουλήσουν, εξήγησε. Σε αντίθετη περίπτωση, αν τα παλιά κλιματιστικά δεν συνοδεύονται από κομπρεσέρ, τα δίνουν στα συλλογικά συστήματα.

Κληθείς να απαντήσει ποιος εισπράττει το ποσό από την πώληση, ο κ. Βραχίμης παρέπεμψε στην εταιρεία που διαχειρίζεται το κάθε πράσινο σημείο. Διευκρίνισε ότι αυτό δεν είναι παράνομο, αλλά μη λογικό. Υπενθυμίζεται ότι στην Κύπρο, η διαχείριση και λειτουργία των πράσινων σημείων δεν έχει έναν ενιαίο διαχειριστή σε παγκύπριο επίπεδο, αλλά έχει ανατεθεί ανά επαρχία σε ΕΟΑ, συμβούλια εκμετάλλευσης και διαχείρισης αποβλήτων ή αναπτυξιακές εταιρείες.

Για την περίπτωση των πράσινων σημείων της επαρχίας Λευκωσίας, ο ΕΟΑ Λευκωσίας ανέφερε ότι έχει κάνει πρόταση στα συλλογικά συστήματα, ώστε να παραλαμβάνουν το σύνολο των αποβλήτων. «Όταν αναλάβαμε, αλλάξαμε την πολιτική, ακόμη και για τα κλιματιστικά», είπε.

Καταγγελία για άρνηση παραλαβής

Δραττόμενος της ευκαιρίας, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Λευκωσίας, Ανδρέας Κωνσταντίνου, κατήγγειλε ότι σε πράσινα σημεία της Λευκωσίας, αρνούνται να παραλαμβάνουν από πολίτες όσα κλιματιστικά καταφτάνουν χωρίς κομπρεσέρ, δηλαδή χωρίς εμπορική αξία, γεγονός που, όπως είπε, υποβοηθά την απόρριψή τους στην ύπαιθρο.

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Έλενα Στυλιανοπούλου, εξέφρασε έκπληξη για την αναφορά του κ. Κωνσταντίνου, ζητώντας του να καταθέσει στοιχεία στο Τμήμα. Τότε ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι «αυτό είναι επιβεβαιωμένο 100%», παραπέμποντας στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Λευκωσίας, για να το επιβεβαιώσουν.

Όταν πήρε τον λόγο, η εκπρόσωπος του ΕΟΑ Λευκωσίας, είπε ότι για τα πράσινα σημεία του Δήμου Λευκωσίας, όταν ανέλαβε τη διαχείριση ο ΕΟΑ Λευκωσίας, έδωσε οδηγίες για παραλαβή όλων των υλικών.