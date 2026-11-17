Η αξιολόγηση της Επιτροπής έδειξε ότι τα μέτρα της Temu για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων από την πώληση παράνομων προϊόντων δεν είναι αποτελεσματικά. Οι ανησυχίες αφορούν την εποπτεία των προϊόντων που πωλούνται μέσω της πλατφόρμας, καθώς και τους μηχανισμούς ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε εμπόρους που παραβιάζουν τους κανόνες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Temu δεν αξιολογεί επαρκώς αν τα προϊόντα που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Επιτροπή σημειώνει ότι, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούνται από τους πωλητές αποδεικτικά συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, η εγκυρότητα των εγγράφων ή των αποτελεσμάτων εργαστηριακών ελέγχων που υποβάλλονται δεν εξετάζεται πάντοτε.

Ιδιαίτερος προβληματισμός εκφράζεται για προϊόντα υψηλού κινδύνου, όπως παιχνίδια, ηλεκτρονικές συσκευές και καλλυντικά, αλλά και για τον τρόπο αντιμετώπισης προϊόντων που έχουν ήδη εντοπιστεί ως προβληματικά σε δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Η Επιτροπή διαπιστώνει επίσης αδυναμίες στο σύστημα κυρώσεων της πλατφόρμας. Οι κυρώσεις επιβάλλονται σε μεμονωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα και όχι στους εμπόρους που βρίσκονται πίσω από αυτά. Έτσι, ένας πωλητής του οποίου το κατάστημα έχει ανασταλεί μπορεί να συνεχίσει να δραστηριοποιείται μέσω άλλου καταστήματος στην ίδια πλατφόρμα.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος της έρευνας που ξεκίνησε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2024 βάσει του DSA. Η Temu μπορεί πλέον να εξετάσει τον φάκελο της έρευνας και να υποβάλει γραπτώς τις αντιρρήσεις της. Θα ζητηθεί επίσης η γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψηφιακών Υπηρεσιών. Αν επιβεβαιωθούν οι διαπιστώσεις, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση μη συμμόρφωσης και να απαιτήσει συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα.

Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC), η οποία είχε υποβάλει καταγγελία κατά της Temu στην Επιτροπή το 2024, χαιρέτισε τα προκαταρκτικά ευρήματα, χαρακτηρίζοντάς τα πρώτο βήμα προς ασφαλέστερες και πιο διαφανείς ηλεκτρονικές αγορές.

Ο γενικός διευθυντής της BEUC, Αουγκουστίν Ρέινα, δήλωσε ότι η οργάνωση χαιρετίζει το γεγονός πως η Επιτροπή έλαβε σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες της για μη συμμόρφωση της Temu με τον DSA. Πρόσθεσε ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να αγοράζουν από μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες χωρίς να αντιμετωπίζουν διαρκώς τον κίνδυνο να παραγγείλουν μη ασφαλή ή ακόμη και παράνομα προϊόντα.

Η BEUC υπογράμμισε, ωστόσο, ότι τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο την Temu, αλλά και άλλες μεγάλες διαδικτυακές αγορές, μεταξύ των οποίων οι SHEIN, AliExpress και Amazon. Κάλεσε την Επιτροπή να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά των Temu και SHEIN και να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των αλλαγών που θα εφαρμόσουν οι πλατφόρμες.

Νωρίτερα φέτος, η Επιτροπή είχε επιβάλει στην Temu πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ επειδή δεν αξιολόγησε επαρκώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία της πλατφόρμας. Η τρέχουσα διαδικασία αφορά διαφορετική υποχρέωση βάσει του DSA: την αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό των κινδύνων από τη διάθεση παράνομων προϊόντων.

Πηγή: ΚΥΠΕ