Μια ασυνήθιστη ησυχία επικρατεί στους δρόμους της Σεντζέν, ενός από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά κέντρα της Κίνας, καθώς η πόλη προετοιμάζεται να υποδεχθεί περίπου 20 παγκόσμιους ηγέτες στο πλαίσιο της συνόδου του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Αυτή η κινεζική πόλη απαγόρευσε τις κόρνες ενόψει της άφιξης Τραμπ και Πούτιν - Γιατί επιβλήθηκε και πόσα είναι το πρόστιμο
Με ειδικές κάμερες ανίχνευσης ήχου και πρόστιμα, οι αρχές της Σεντζέν επιχειρούν να περιορίσουν την ηχορύπανση ενόψει της συνόδου κορυφής του APEC.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, από τις αρχές Νοεμβρίου έχει τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση της χρήσης κόρνας σε ολόκληρη την πόλη. Για τον εντοπισμό των παραβατών χρησιμοποιούνται ειδικές κάμερες ανίχνευσης ήχου, ενώ τα πρόστιμα ξεκινούν από τα 300 γουάν (περίπου 45 δολάρια).
Κίνητρα για να μείνουν τα αυτοκίνητα στο σπίτι
Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες αυτοκινήτων έχουν δεσμευτεί να μην χρησιμοποιήσουν τα οχήματά τους, με αντάλλαγμα κάρτες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς αξίας έως 100 γουάν, εφόσον τηρήσουν τη δέσμευσή τους.
Παράλληλα, περιορίζεται η κυκλοφορία οχημάτων με πινακίδες άλλων πόλεων, ενώ η εταιρεία Meituan ανέστειλε για δέκα ημέρες τις παραδόσεις προϊόντων μέσω drones.
Οι αντιδράσεις των κατοίκων
Τα μέτρα, ωστόσο, δεν έχουν γίνει δεκτά με ενθουσιασμό από όλους. Κάτοικοι που μίλησαν στο Reuters εξέφρασαν ανησυχίες για την οδική ασφάλεια λόγω της απαγόρευσης της κόρνας, αλλά και για τις δυσκολίες που προκαλούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην καθημερινότητά τους.
Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να επιτρέψουν την τηλεργασία και την εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου.
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