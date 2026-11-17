Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, από τις αρχές Νοεμβρίου έχει τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση της χρήσης κόρνας σε ολόκληρη την πόλη. Για τον εντοπισμό των παραβατών χρησιμοποιούνται ειδικές κάμερες ανίχνευσης ήχου, ενώ τα πρόστιμα ξεκινούν από τα 300 γουάν (περίπου 45 δολάρια).

Κίνητρα για να μείνουν τα αυτοκίνητα στο σπίτι

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες αυτοκινήτων έχουν δεσμευτεί να μην χρησιμοποιήσουν τα οχήματά τους, με αντάλλαγμα κάρτες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς αξίας έως 100 γουάν, εφόσον τηρήσουν τη δέσμευσή τους.

Παράλληλα, περιορίζεται η κυκλοφορία οχημάτων με πινακίδες άλλων πόλεων, ενώ η εταιρεία Meituan ανέστειλε για δέκα ημέρες τις παραδόσεις προϊόντων μέσω drones.

Οι αντιδράσεις των κατοίκων

Τα μέτρα, ωστόσο, δεν έχουν γίνει δεκτά με ενθουσιασμό από όλους. Κάτοικοι που μίλησαν στο Reuters εξέφρασαν ανησυχίες για την οδική ασφάλεια λόγω της απαγόρευσης της κόρνας, αλλά και για τις δυσκολίες που προκαλούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην καθημερινότητά τους.

Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να επιτρέψουν την τηλεργασία και την εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου.