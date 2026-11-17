Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού, ο Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε την Τρίτη ότι θα ήταν τιμή του να επιστρέψει στη θέση του, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ότι μια τέτοια απόφαση εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, ο πρώην επικεφαλής της Nvidia δήλωσε ότι, μετά την παραίτησή του, έχει δεχθεί πλήθος μηνυμάτων υποστήριξης από εργαζομένους, επενδυτές, συνεργάτες και πελάτες, οι οποίοι τον καλούν να αναλάβει εκ νέου τα ηνία της εταιρείας.

«Εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει ότι η επιστροφή μου εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, της εταιρείας και της Αμερικής, θα ήταν τιμή μου να ανταποκριθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χουάνγκ ζήτησε παράλληλα συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, αναγνωρίζοντας ότι υπέπεσε σε σοβαρά προσωπικά λάθη και ότι δεν ανταποκρίθηκε στα πρότυπα που απαιτούνται από τα στελέχη της Nvidia.

Δήλωσε, επίσης, ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις του και ότι προτίθεται να συνεργαστεί με την ανεξάρτητη έρευνα που διεξάγει το διοικητικό συμβούλιο.

Το σκάνδαλο που οδήγησε στην παραίτηση

Ο συνιδρυτής της Nvidia παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στις 12 Νοεμβρίου, μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, η συγκεκριμένη υπόθεση προκάλεσε ανησυχίες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας και ενδεχόμενη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος εταιρείας κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία φέρεται να έχει απασχολήσει τις αμερικανικές αρχές λόγω υποψιών για διασυνδέσεις με την κινεζική κατασκοπεία.

Οι υποψίες αυτές παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης και δεν συνιστούν απόδειξη ότι ο πρώην επικεφαλής της Nvidia διέρρευσε απόρρητες πληροφορίες.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανακοίνωσε επίσης τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την εποπτεία ζητημάτων εθνικής ασφάλειας και συμμόρφωσης με τους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας.

Πιέσεις για την επιστροφή του – Τι λέει ο Τραμπ

Η αποχώρηση του Χουάνγκ προκάλεσε αντιδράσεις στη Silicon Valley, με στελέχη μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και επενδυτές να ζητούν την επιστροφή του.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μεταξύ όσων υποστηρίζουν την επανατοποθέτησή του βρίσκεται ο συνιδρυτής της Uber, Τράβις Κάλανικ, καθώς και επικεφαλής άλλων τεχνολογικών επιχειρήσεων, οι οποίοι υπέγραψαν ανοικτή επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia.

Οι υποστηρικτές του εκτιμούν ότι η απομάκρυνσή του ενδέχεται να επηρεάσει την πορεία της εταιρείας, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Θετικός απέναντι στο ενδεχόμενο επιστροφής του εμφανίστηκε και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα είχε αντίρρηση να δει τον Χουάνγκ να αναλαμβάνει ξανά τη διεύθυνση της Nvidia.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θεωρεί πως ο πρώην επικεφαλής της εταιρείας έχει πάρει ένα σημαντικό μάθημα από όσα συνέβησαν.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Wall Street Journal και γνωρίζει τις συζητήσεις στο εσωτερικό της διοίκησης, το διοικητικό συμβούλιο δεν εξετάζει επί του παρόντος το ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ.

Η επόμενη ημέρα για την Nvidia

Μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου ανέλαβε η οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Κολέτ Κρες, ενώ η εταιρεία ξεκίνησε διαδικασία αναζήτησης μόνιμου αντικαταστάτη.

Η Κρες βρίσκεται στο οικονομικό επιτελείο της Nvidia από το 2013 και συμμετείχε στη διαχείριση της ανάπτυξης του ομίλου τα τελευταία χρόνια.

Η αλλαγή στην ηγεσία πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την εταιρεία, η οποία κατέχει κεντρική θέση στην παγκόσμια αγορά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη του στην προσωρινή διοίκηση, διαβεβαιώνοντας ότι οι δραστηριότητες, οι υποχρεώσεις προς τους πελάτες και ο τεχνολογικός σχεδιασμός της Nvidia θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή.

Προς το παρόν, παρά τη δημόσια δήλωση προθυμίας του Τζένσεν Χουάνγκ και τις πιέσεις για επαναφορά του, δεν έχει ανακοινωθεί οποιαδήποτε απόφαση για επιστροφή του στη διοίκηση.

Πηγές: The Wall Street Journal, The Guardian, Nvidia