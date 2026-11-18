Η εισαγγελέας Λισέτ Μασαριέγκος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς το πρωί της Τρίτης (17/11), ενώ κατευθυνόταν με το αυτοκίνητό της προς την εργασία της στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο ένοπλοι που κινούνταν με μοτοσικλέτα πλησίασαν το όχημά της και άνοιξαν πυρ εναντίον της. Η τραυματισμένη εισαγγελέας δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για σοβαρό πλήγμα κατά των θεσμών της Δικαιοσύνης και της δημοκρατικής λειτουργίας της χώρας.

Από την πλευρά της, η εισαγγελία χαρακτήρισε το περιστατικό επίθεση εναντίον ολόκληρου του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, διαμηνύοντας ότι οι απειλές και η βία δεν πρόκειται να σταματήσουν τις έρευνες και τις ποινικές διώξεις.

Οι αρχές έχουν αρχίσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί το κίνητρο της επίθεσης.

Αιματηρά περιστατικά πριν από τις κάλπες

Η επίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο αυξανόμενης ανασφάλειας στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής, η οποία προετοιμάζεται για τις γενικές εκλογές του Ιουνίου 2027.

Οι πολίτες θα κληθούν να εκλέξουν τον διάδοχο του προέδρου Μπερνάρντο Αρέβαλο, καθώς και νέα μέλη του κοινοβουλίου και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στις 6 Νοεμβρίου, ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Χούλιο Σέσαρ Πορτίγιο και τρεις αστυνομικοί που τον συνόδευαν δολοφονήθηκαν σε ένοπλη επίθεση στην περιοχή Σακάπα, στα ανατολικά της χώρας.

Η περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της παρουσίας οργανωμένων εγκληματικών ομάδων και δικτύων διακίνησης ναρκωτικών.

Στρατός στους δρόμους και έκτακτα μέτρα

Αντιδρώντας στο κύμα βίας, ο πρόεδρος Αρέβαλο κήρυξε στις 14 Νοεμβρίου κατάσταση πολιορκίας στις περιοχές Σακάπα και Ισαβάλ, με διάρκεια 30 ημερών.

Τα μέτρα προβλέπουν ενισχυμένες εξουσίες για τις δυνάμεις ασφαλείας, περιορισμούς στις συγκεντρώσεις και ανάπτυξη στρατιωτικών μονάδων, με στόχο την αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι έκτακτες παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της ασφάλειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η δράση των καρτέλ ναρκωτικών έχει ενταθεί.

Η επίθεση εναντίον της εισαγγελέως προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών βίας που έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια πολιτικών και δικαστικών λειτουργών.

Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, η προστασία των θεσμών, η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας αναδεικνύονται σε κρίσιμες προκλήσεις για τις αρχές της Γουατεμάλας.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters