Πρωταγωνίστρια του περιστατικού ήταν η γνωστή Σέρβα ηθοποιός και βουλευτής Λίντια Βούκιτσεβιτς, η οποία εξελέγη με τον συνδυασμό του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS).

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω συγκεντρώσεων έξω από το κοινοβουλευτικό μέγαρο, με τους υποστηρικτές της νικήτριας «Φοιτητικής Λίστας» να χειροκροτούν τους νεοεκλεγέντες εκπροσώπους τους και να αποδοκιμάζουν βουλευτές της παράταξης Βούτσιτς.

«Μου επιτέθηκαν μπροστά στην Αστυνομία»

Η Βούκιτσεβιτς εμφανίστηκε αναστατωμένη μετά το περιστατικό και κατήγγειλε ότι, προτού δεχθεί το γιαούρτι, άγνωστα άτομα την είχαν τραβήξει από τα ρούχα και τα μαλλιά.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξέφρασε την απογοήτευσή της για την επίθεση, επισημαίνοντας ότι έχει αφιερώσει την καριέρα της στη χώρα της και στους συμπολίτες της.

Διερωτήθηκε μάλιστα πώς είναι δυνατόν να μην αισθάνεται ένας εκλεγμένος αντιπρόσωπος ασφαλής ούτε έξω από το Κοινοβούλιο.

Η ίδια υποστήριξε ότι στο σημείο βρίσκονταν δεκάδες αστυνομικοί, οι οποίοι δεν παρενέβησαν για να αποτρέψουν την επίθεση.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τις πολιτικές της πεποιθήσεις, ακόμη κι αν επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό.

Serbian actress and former MP Lidija Vukicevic, who is backing the ruling SNS party, had yoghurt poured over her as she arrived at Serbia’s National Assembly for its first session following elections won by a student-led opposition movement. https://t.co/JQ48pWY85n — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 17, 2026

Ποια είναι η γυναίκα που έριξε το γιαούρτι

Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε η Μαρία Ραντοβάνοβιτς, πρώην γραμματέας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου.

Μιλώντας στη σερβική εφημερίδα Danas, παραδέχθηκε ότι εκείνη περιέλουσε τη βουλευτή με γιαούρτι, διευκρινίζοντας ότι η ενέργειά της δεν είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων.

Όπως εξήγησε, αντέδρασε αυθόρμητα εξαιτίας της συσσωρευμένης αγανάκτησής της για την πολιτική κατάσταση στη Σερβία.

Αναφέρθηκε ειδικότερα σε ζητήματα διαφθοράς, στη διαχείριση της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι, καθώς και σε αποφάσεις απονομής χάριτος.

Η Ραντοβάνοβιτς αμφισβήτησε, πάντως, τον ισχυρισμό της βουλευτού ότι την τράβηξε από τα μαλλιά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ενήργησε με δική της πρωτοβουλία και όχι για λογαριασμό του φοιτητικού κινήματος.

Narodnu poslanicu, propalu glumicu i ženu Lidiju Vukićević, posrala ptica na ulazu u Narodnu skupštinu. Po količini govana, izgleda da je posrao suri orao🤣 https://t.co/yUqxvaJxG5 — Zoot Napet šou (@seksofonista) November 17, 2026

Αποστάσεις από το φοιτητικό κίνημα

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών του κινήματος που ανέτρεψε την πολυετή κυριαρχία του κόμματος Βούτσιτς.

Φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Βελιγραδίου καταδίκασαν την ενέργεια, τονίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με τις αξίες που υποστηρίζουν.

Εξάλλου, οι δικηγόροι της ερευνητικής δημοσιογραφικής πλατφόρμας Pištaljka ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν τη νομική εκπροσώπηση της Ραντοβάνοβιτς σε διαφορετική υπόθεση, στην οποία την υποστήριζαν μετά από καταγγελίες της για παρατυπίες στο πανεπιστήμιο.

Η αντίδραση του Βούτσιτς

Το περιστατικό καταδίκασε και ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος, μετά την εκλογική ήττα του κόμματός του, συμμετέχει πλέον στη νέα Βουλή ως βουλευτής.

Ο πρώην πρόεδρος της Σερβίας υποστήριξε ότι η επίθεση αποτυπώνει το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα και εξέφρασε την ανησυχία του για την ασφάλεια των εκλεγμένων εκπροσώπων.

Η επεισοδιακή έναρξη των εργασιών της Βουλής πραγματοποιήθηκε μετά την ιστορική επικράτηση της «Φοιτητικής Λίστας» στις εκλογές του Οκτωβρίου, οι οποίες τερμάτισαν τη 14χρονη κυριαρχία του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος.

Το νέο κοινοβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης, με το φοιτητικό κίνημα να καλείται πλέον να μετατρέψει την εκλογική του νίκη σε κυβερνητική πολιτική.

Με πληροφορίες από Reuters, Danas και N1 Serbia.