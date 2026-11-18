Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, Χάρβεϊ Τζόουνς, ξεκαθάρισε κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με επενδυτές ότι η εταιρεία δεν προτίθεται να επαναφέρει τον συνιδρυτή της στη διοίκηση.

Όπως ανέφερε, ο Χουάνγκ αποχώρησε οικειοθελώς από τις θέσεις του προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου, με την παραίτησή του να γίνεται ομόφωνα αποδεκτή.

Η αποχώρησή του ανακοινώθηκε στις 12 Νοεμβρίου, έπειτα από αποκαλύψεις για προσωπική συμπεριφορά που, σύμφωνα με το διοικητικό συμβούλιο, δεν συνάδει με τον κώδικα δεοντολογίας και τα πρότυπα της εταιρείας.

Καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου έχει αναλάβει η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναζήτησης μόνιμου αντικαταστάτη.

Οι εκκλήσεις για επιστροφή

Ο Χουάνγκ, ο οποίος συνδέθηκε με την ανάπτυξη της Nvidia σε έναν από τους σημαντικότερους ομίλους της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας, δήλωσε την Τρίτη ότι θα ήταν τιμή του να επιστρέψει, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ότι αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας.

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την παραίτηση, αναφέρθηκε σε εκκλήσεις που έχει δεχθεί από εργαζομένους, επενδυτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες, ενώ εξέφρασε μεταμέλεια για τις πράξεις του.

Παρά την υποστήριξη που έχει εκδηλωθεί προς το πρόσωπό του, η διοίκηση εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει στην επιλογή νέου διευθύνοντος συμβούλου.

Στο μικροσκόπιο οι σχέσεις με την Κίνα

Η κρίση στη Nvidia συνδέεται και με τις έρευνες γύρω από τη Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικό έλεγχο για ενδεχόμενη διοχέτευση προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα, κατά παράβαση των περιορισμών εξαγωγών.

Στο επίκεντρο δημοσιευμάτων βρίσκεται η σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις της με κινεζικές υπηρεσίες ασφαλείας. Οι σχετικές πληροφορίες αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και δεν συνιστούν διαπιστωμένη εμπλοκή της σε κατασκοπευτική δραστηριότητα.

Η Megaspeed έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) εξετάζει κατά πόσο οι γνωστοποιήσεις της Nvidia προς τους επενδυτές ήταν επαρκείς και ακριβείς.

Νέα επιτροπή για την εθνική ασφάλεια

Εν μέσω των εξελίξεων, η Nvidia ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής επιτροπής του διοικητικού συμβουλίου για την εποπτεία θεμάτων εθνικής ασφάλειας και ελέγχου εξαγωγών.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με τις αυξημένες πιέσεις που δέχεται η εταιρεία λόγω των περιορισμών στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένους επεξεργαστές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να περιορίσει τη μεταφορά αμερικανικής τεχνολογίας υψηλών επιδόσεων προς την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπολογιστική ισχύ μέσω τρίτων χωρών και υπηρεσιών cloud.

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα παρά την κρίση

Παρά τη διοικητική αναταραχή, η Nvidia ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027.

Τα έσοδα ανήλθαν στα 115,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, με την εταιρεία να συνεχίζει να επωφελείται από την αυξημένη ζήτηση για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η μετοχή της ενισχύθηκε στις μετασυνεδριακές συναλλαγές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ωστόσο η αβεβαιότητα για την ηγεσία, τις έρευνες και τους περιορισμούς εξαγωγών εξακολουθεί να απασχολεί τους επενδυτές.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό τόσο για την επιλογή της νέας διοίκησης όσο και για την εξέλιξη των ερευνών που αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Με πληροφορίες από iefimerida