Σε φυλάκιση δύο ετών και ενός μήνα καταδίκασε τον Εκρέμ Ιμάμογλου το 26ο Ποινικό Δικαστήριο της Άγκυρας, για παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας κατά το 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).
Τουρκία: Σε 25 μήνες φυλάκισης καταδικάστηκε ο Εκρέμ Ιμάμογλου - Αντιμέτωπος και με πολιτική απαγόρευση
Το 26ο Ποινικό Δικαστήριο της Άγκυρας επέβαλε στον Εκρέμ Ιμάμογλου ποινή φυλάκισης δύο ετών και ενός μήνα για παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με το CNN Türk, το δικαστήριο επέβαλε στον Ιμάμογλου και πολιτική απαγόρευση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μόνο εάν η καταδικαστική απόφαση καταστεί οριστική.
Την ίδια ποινή φυλάκισης επέβαλε το δικαστήριο σε άλλους οκτώ κατηγορουμένους. Αθώωσε τον δήμαρχο Σμύρνης, Τζεμίλ Τουγκάι, καθώς και τους Χουσεΐν Γιασάρ και Οζγκέν Ναμά.
Η υπόθεση αφορά το συνέδριο του CHP, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2023. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Εισαγγελίας της Άγκυρας, «προσφέρθηκαν υλικά ανταλλάγματα σε συνέδρους με σκοπό να επηρεαστεί η ψήφος τους».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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