Σύμφωνα με το CNN Türk, το δικαστήριο επέβαλε στον Ιμάμογλου και πολιτική απαγόρευση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μόνο εάν η καταδικαστική απόφαση καταστεί οριστική.

Την ίδια ποινή φυλάκισης επέβαλε το δικαστήριο σε άλλους οκτώ κατηγορουμένους. Αθώωσε τον δήμαρχο Σμύρνης, Τζεμίλ Τουγκάι, καθώς και τους Χουσεΐν Γιασάρ και Οζγκέν Ναμά.

Η υπόθεση αφορά το συνέδριο του CHP, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2023. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Εισαγγελίας της Άγκυρας, «προσφέρθηκαν υλικά ανταλλάγματα σε συνέδρους με σκοπό να επηρεαστεί η ψήφος τους».

Πηγή: ΚΥΠΕ