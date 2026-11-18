Τρίτος εμφανίζεται ο Εντουάρ Φιλίπ, πρώην πρωθυπουργός επί προεδρίας Μακρόν, με ποσοστό που εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 10% έως 15%. Ο σοσιαλιστής υποψήφιος Ραφαέλ Γκλιξμάν συγκεντρώνει από 8% έως 11,5%, ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό εμφανίζεται να λαμβάνει ο δήμαρχος των Κανών, Νταβίντ Λινάρντ, ο οποίος κινείται στον χώρο της ρεπουμπλικανικής δεξιάς.

Ποσοστά κοντά στο 5% εμφανίζονται να συγκεντρώνουν ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, Γκαμπριέλ Ατάλ, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, Μπρουνό Ρεταγιό, και ενδεχομένως ο τζουντόκα Τεντί Ρινέρ, ο οποίος ανακοίνωσε πρόσφατα την υποψηφιότητά του. Κάτω από το 5%, το κατώτατο όριο για την κρατική κάλυψη των προεκλογικών δαπανών ενός υποψηφίου, βρίσκονται οι υποψήφιοι των οικολόγων και των κομμουνιστών, καθώς και πολιτικά πρόσωπα από όλους τους χώρους που έχουν αφήσει κατά καιρούς να εννοηθεί ότι σκοπεύουν να θέσουν επίσημα υποψηφιότητα.

Άλλη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFM TV, καταγράφει ότι το ζήτημα που απασχολεί περισσότερο τους Γάλλους ενόψει των εκλογών είναι η αγοραστική τους δύναμη. Ακολουθούν τα θέματα της υγείας, της ασφάλειας και του δημόσιου χρέους. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, οι Γάλλοι θεωρούν τη Μαρίν Λεπέν την ικανότερη να διαχειριστεί τα ζητήματα αυτά.

Πηγή: ΚΥΠΕ