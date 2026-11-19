«Η Ρωσία συνεχίζει να απορρίπτει προτάσεις για αποκλιμάκωση. Αυτά δεν είναι κενά λόγια. Σήμερα, ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε επίσης στις πρεσβείες της Ολλανδίας και της Αυστρίας στο Κίεβο. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής μας άμυνας. Χρειαζόμαστε νέα αεροσκάφη F-16. Είναι κρίσιμο, καθώς Ουκρανοί χάνουν τη ζωή τους», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι στη συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος ευχαρίστησε τους συμμάχους για τη συνεχή στήριξή τους, με ιδιαίτερη αναφορά στους Ευρωπαίους και στην πρωτοβουλία της ΕΕ να καλύψει σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της Ουκρανίας για το 2027.

«Η Ουκρανία πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στην ΕΕ», τόνισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ