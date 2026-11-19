Μιλώντας μετά τη συμμετοχή του στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», ο Κούσνερ είπε ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ στο Βερολίνο με Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημείωσαν σημαντική πρόοδο. Η πρόοδος, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά τόσο τη μορφή που θα μπορούσαν να έχουν οι εγγυήσεις ασφαλείας όσο και ένα σχέδιο για τη μεταπολεμική ευημερία.

Ο Κούσνερ ανέφερε ότι ο Τραμπ κάλεσε τους ηγέτες που συναντήθηκαν στο Βερολίνο να καταλήξουν σε συμφωνία με την Ουκρανία «με την Ευρώπη στο πλευρό του».

«Είναι αυτονόητο ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε πως όλες οι ενέργειές μας είναι συνεπείς. Θέλω επίσης να επαναλάβω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με την Ευρώπη στο πλευρό του. Δεν επιδιώκει να επιβάλει τίποτα μονομερώς», δήλωσε.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος πρόσθεσε ότι οι θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης για την Ουκρανία «συγκλίνουν όλο και περισσότερο».

Ο γαμπρός του Τραμπ είπε ακόμη ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα της μεταπολεμικής διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία. «Το να δώσουμε το Άρθρο 5 [του ΝΑΤΟ] ως εγγύηση ασφάλειας είναι μια μεγάλη υπόθεση, κάτι για το οποίο είναι ανοιχτός ο Τραμπ, αλλά πρέπει να είναι υπέρ του αμερικανικού συμφέροντος», ανέφερε.

Χαρακτήρισε τις συνομιλίες ουσιαστικές και επιτυχημένες, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη είναι ενωμένη και ισχυρή στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία. «Το μεταφέραμε αυτό στον Τραμπ και στη Ρωσία», είπε.

Ο Κούσνερ ανέφερε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αποχώρησε από την τριμερή συνάντηση με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας, στη Σεντζέν, έχοντας την εκτίμηση ότι η ειρήνη είναι εφικτή.

Πηγή: ΚΥΠΕ