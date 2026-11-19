Μιλώντας σε συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τις καθυστερήσεις σε κρίσιμα ενεργειακά έργα και τους κινδύνους για την οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και τους καταναλωτές, η κ. Δημητρίου είπε ότι δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός ούτε πλάνο για το μέλλον. Σημείωσε ότι έγιναν λανθασμένες εκτιμήσεις και δεν αναγνωρίστηκε η σοβαρότητα του ενεργειακού ζητήματος.

«Αν συνεχίσουμε με τα ίδια δεδομένα, προχωρούμε προς συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας», ανέφερε, διερωτώμενη ποιες επιλογές έχει σήμερα η χώρα εν μέσω ακρίβειας, πληθωρισμού και πολέμων και ποια είναι η ευθύνη του καθενός, ιδιαίτερα όσων κυβερνούν.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ επέκρινε το γεγονός ότι, αντί η συζήτηση να εστιάζει στη διασφάλιση της επάρκειας και στη μείωση του κόστους, αναλώνεται σε διαδοχικές μελέτες. Ζήτησε να ελεγχθούν όλα και να υπάρξει διαφάνεια για τα λάθη που έγιναν, αλλά και να ληφθούν επιτέλους αποφάσεις.

Για τον GSI, είπε ότι ο ΔΗΣΥ πιστεύει στο έργο ως μέσο για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, η οποία, όπως ανέφερε, είναι η μόνη χώρα που δεν είναι διασυνδεδεμένη με άλλη. Αναφέρθηκε επίσης στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί και στη συμμετοχή σημαντικής γαλλικής εταιρείας στο έργο.

Πρόσθεσε ότι ακόμη και με περίοδο αποπληρωμής 15-20 ετών, το κόστος του ηλεκτρισμού δεν θα μπορούσε να είναι υψηλότερο από τα 29 σεντ ανά κιλοβατώρα που καταβάλλονται σήμερα. «Για μας δεν είναι απλώς ένα καλώδιο, είναι ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εθνικής στρατηγικής», είπε, προσθέτοντας ότι η στάση της Κυβέρνησης δείχνει έλλειψη αποφασιστικότητας.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ακόμη ότι δεν μπορούν όλοι οι καταναλωτές να επωφεληθούν από φωτοβολταϊκά και ζήτησε να διασφαλιστεί ότι όσοι έχουν πραγματική ανάγκη θα μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα και αποθήκευση ενέργειας.

Νίκος Γεωργίου: Καθυστερήσεις και αδυναμίες στον ενεργειακό σχεδιασμό

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου ανέφερε ότι η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των καθυστερήσεων και των αδυναμιών στην υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού. Η μεγάλη εξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από εισαγόμενα πετρελαϊκά καύσιμα, είπε, αφήνει τους καταναλωτές όμηρους του υψηλού κόστους του ηλεκτρισμού.

Όταν το κράτος καλείται επανειλημμένα να στηρίξει τους λογαριασμούς με έκτακτα μέτρα, περιορίζονται οι πόροι που μπορεί να διαθέσει για μόνιμες υποδομές, πρόσθεσε. Όπως είπε, τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα αισθάνονται πρώτα αυτή την πίεση.

«Το κράτος έχει πλήρη ευθύνη να λογοδοτήσει για το πόσο προετοιμασμένη είναι η χώρα μας να υποστεί τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Η ανεπάρκεια και η αδυναμία στον συντονισμό, τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα στον τομέα της ενέργειας, η αδυναμία έγκαιρης λήψης αποφάσεων και η αποτυχία ολοκλήρωσης κρίσιμων έργων εντός των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίστηκαν έχουν αυξήσει την έκθεσή μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για φθηνότερο ρεύμα, ενώ μέχρι το 2029 επικρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη η επάρκεια ηλεκτρισμού στη χώρα μας», ανέφερε.

Ο κ. Γεωργίου επέκρινε την απουσία σχεδίου για την αντικατάσταση των εννέα μηχανών της ΑΗΚ στη Δεκέλεια και στο Βασιλικό και κάλεσε την Κυβέρνηση να ανακοινώσει το πλάνο της για τον κίνδυνο επάρκειας ηλεκτρισμού και τις συνέπειές του για την ασφάλεια της χώρας, τη λειτουργία της οικονομίας και την ευημερία των πολιτών.

Αναφερόμενος στο τερματικό εισαγωγής φυσικού αερίου στο Βασιλικό, είπε ότι το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η δυνατότητα διαφοροποίησης του καυσίμου μπορεί να αποφέρει σημαντικό όφελος στους λογαριασμούς των Κύπριων καταναλωτών και στην οικονομία. Πρόσθεσε ότι η πολιτική ευθύνη βαρύνει την παρούσα Κυβέρνηση, η οποία οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες και να επιβλέπει την εφαρμογή των όρων της σύμβασης.

Για τον GSI, είπε ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 658 εκατομμυρίων ευρώ, καθιστά το έργο εφικτό και βιώσιμο. Αυτό, σημείωσε, είναι το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει η Κυβέρνηση, η οποία, με την ασάφεια, τις αντικρουόμενες τοποθετήσεις και τη διγλωσσία των υπουργών της, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα ως προς τις προθέσεις της.

Υπενθύμισε επίσης ότι ο ΔΗΣΥ προειδοποιεί εδώ και τρία χρόνια για την ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μπαταριών, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση άφησε και πάλι πολύτιμο χρόνο να χαθεί.

Δημήτρης Δημητρίου: Στρατηγικός σχεδιασμός για να αποφευχθεί η ανασφάλεια το 2030

Την ανάγκη για ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό ενεργειακό σχεδιασμό υπογράμμισε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου. Όπως είπε, η Κύπρος χρειάζεται ενεργειακή διασύνδεση και αναβαθμισμένο δίκτυο, ώστε να διασφαλίσει την ενεργειακή της ασφάλεια και να αξιοποιήσει την εγχώρια παραγωγή.

Μιλώντας στην Ολομέλεια, ανέφερε ότι η ενέργεια είναι ένα δύσκολο ζήτημα, στο οποίο απουσιάζει ο στρατηγικός σχεδιασμός και υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα. Κάλεσε την Κυβέρνηση να διαμορφώσει έναν τέτοιο σχεδιασμό, ώστε η χώρα να μην βρεθεί την 1η Ιανουαρίου 2030 αντιμέτωπη με ενεργειακή ανασφάλεια, η οποία θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και κόστος.

Πρόσθεσε ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα για επιχειρήσεις και καταναλωτές και δεν αντιμετωπίζεται με προσωρινά μέτρα ή αποφάσεις χωρίς μακροπρόθεσμη στόχευση.

Ζήτησε να καταρτιστεί στρατηγικός σχεδιασμός και να εφαρμοστεί με συνέπεια, καλύπτοντας και τους τέσσερις πυλώνες του ενεργειακού μείγματος: τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική διασύνδεση και τη συμβατική παραγωγή.

Πηγή: ΚΥΠΕ