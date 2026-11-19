Μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο, ο Μερτς υποστήριξε ότι τα «σχήματα Γιάλτας» δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ειρήνη, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ ως «κυρίως μια ευκαιρία για φωτογραφία».

Η αναφορά του στη Γιάλτα παραπέμπει στην ιστορική διάσκεψη του 1945, κατά την οποία οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Σοβιετικής Ένωσης και της Βρετανίας συζήτησαν για τη μεταπολεμική ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων.

«Χωρίς την Ευρώπη δεν υπάρχει ειρήνη»

Ο Γερμανός καγκελάριος επέμεινε ότι τόσο η Ουκρανία όσο και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να έχουν ουσιαστική συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θέλουμε διαρκή και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία και ασφάλεια για την Ευρώπη και τον κόσμο», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συνεχίσουν να στηρίζουν το Κίεβο για όσο χρειαστεί.

Όπως ανέφερε, η στήριξη αυτή αφορά άμεσα και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς στόχος είναι η Ουκρανία να μπορεί να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και να προσέλθει σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες από ισχυρότερη θέση.

«Θέλουμε μια κυρίαρχη Ουκρανία σε μια ασφαλή Ευρώπη», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν πως δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη χωρίς την Ευρώπη.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να υπολογίζει στους Ευρωπαίους εταίρους της, εφόσον διατηρούνται οι κοινοί στόχοι για ειρήνη στην Ουκρανία και ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία

Αναφερόμενος στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», ο Μερτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενότητα και την αποφασιστικότητα των συμμετεχουσών χωρών.

Τόνισε ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας παραμένουν προσηλωμένοι στη συνέχιση της βοήθειας προς το Κίεβο, ώστε η χώρα να διατηρήσει την αμυντική της ικανότητα.

Ο καγκελάριος υποστήριξε επίσης ότι η επίτευξη ειρήνης πρέπει να προηγηθεί των διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας και τις διατλαντικές σχέσεις.

Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επανεξέτασής τους εφόσον προηγουμένως επιτευχθεί ειρήνη, χωρίς να εισηγηθεί την άμεση άρση τους.

Παράλληλα, κάλεσε τη Μόσχα να σταματήσει τις εχθροπραξίες, επισημαίνοντας τις μεγάλες απώλειες Ρώσων στρατιωτών.

Ένα κομμάτι από το Τείχος του Βερολίνου ως συμβολικό δώρο

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η κίνηση του Γερμανού καγκελάριου να προσφέρει στους προσκεκλημένους του ένα κομμάτι από το Τείχος του Βερολίνου.

Με την επιλογή αυτή, ο Μερτς θέλησε να στείλει μήνυμα κατά των διχασμών και της δημιουργίας νέων διαχωριστικών γραμμών στην Ευρώπη.

Η σύνοδος στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τις συνομιλίες Τραμπ, Πούτιν και Σι στην Κίνα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας δεν θα ληφθούν ερήμην της.

Η τριμερής συνάντηση στη Σεντζέν ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου, παρά τον ιστορικό χαρακτήρα της συνάντησης των ηγετών των τριών πυρηνικών δυνάμεων.

Πηγές: ΕΡΤ, Anadolu, The Guardian, Associated Press.