Την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, θα συναντηθούν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.
Ορίστηκε η επόμενη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν
Η συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί στις 15:00, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.
Σε ανάρτησή του στο Χ την Πέμπτη, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η συνάντηση θα αρχίσει στις 15:00.
«Οι συζητήσεις επί ζητημάτων ουσίας και μεθοδολογίας συνεχίζονται, ενόψει της επικείμενης κοινής συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με σταθερό στόχο την επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017», σημείωσε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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