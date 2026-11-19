Σε ανάρτησή του στο Χ την Πέμπτη, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η συνάντηση θα αρχίσει στις 15:00.

«Οι συζητήσεις επί ζητημάτων ουσίας και μεθοδολογίας συνεχίζονται, ενόψει της επικείμενης κοινής συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με σταθερό στόχο την επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ