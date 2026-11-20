Πρόκειται για τον ένατο γύρο. Η ψηφοφορία θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος για τα πέντε μόνιμα και τα δέκα εκλεγμένα μέλη, ώστε να φανεί αν υπάρχει αρνητική ψήφος από μόνιμο μέλος με δικαίωμα βέτο.

Ο ΟΗΕ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ημερομηνία για την επίσημη εισήγηση του Συμβουλίου Ασφαλείας ή για τον διορισμό από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Γκουτέρες λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ποιος προηγείται;

Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα προηγείται στη διαδικασία για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες. Στον 8ο άτυπο γύρο της 5ης Νοεμβρίου συγκέντρωσε 12 θετικές ψήφους στις 15, έναντι 9 του Αργεντινού Ραφαέλ Γκρόσι. Είναι η καλύτερη επίδοση υποψηφίου στους πρώτους οκτώ γύρους. Τα αποτελέσματα προέρχονται από διαρροές που δημοσίευσε το Security Council Report. Το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν δημοσιοποιεί την καταμέτρηση.

Η Γκρίνσπαν ανέβηκε από 9 θετικές ψήφους στον 6ο γύρο, σε 11 στον 7ο και 12 στον 8ο. Ο Γκρόσι έμεινε στις 9 στους δύο τελευταίους γύρους. Ο εκπροσωπος της Τουρκίας Φεριντούν Σινιρλίογλου συμμετείχε για πρώτη φορά στις 5 Νοεμβρίου.

Τι γνωρίζουμε για τα μόνιμα μέλη

Στον 8ο γύρο όλα τα ψηφοδέλτια είχαν το ίδιο χρώμα, οπότε παραμένει άγνωστο αν κάποια από τις τρεις αρνητικές ψήφους της Γκρίνσπαν προήλθε από μόνιμο μέλος. Στον 6ο γύρο, στις 16 Οκτωβρίου, τα χρωματιστά ψηφοδέλτια έδειξαν ότι η Γκρίνσπαν, ο Γκρόσι και η Ροντρίγκες Μπίρκετ είχαν από δύο αρνητικές ψήφους μόνιμων μελών. Ο σημερινός 9ος γύρος, στις 19:00 ώρα Κύπρου, αναμένεται να δείξει αν αυτή η αντίθεση επιμένει και αν ο Σινιρλίογλου ή η Νουσεϊμπέχ που υποστηρίζεται από την Κύπρο, συναντούν αντίδραση από τα πέντε μόνιμα μέλη.