Η κινητοποίηση ξεκίνησε στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ειδικοί κυβερνοασφάλειας εντόπισαν πιθανό κενό ασφαλείας σε συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον απομακρυσμένο έλεγχο της θερμοκρασίας ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Η ανακάλυψη προκάλεσε ανησυχία στις βρετανικές αρχές, καθώς είχαν προηγηθεί κυβερνοεπιθέσεις σε αντίστοιχα συστήματα στην ηπειρωτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων.

Σύμφωνα με το BBC, η επιχείρηση κρατήθηκε μακριά από τη δημοσιότητα, ώστε να μη δοθούν πληροφορίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από κακόβουλους παράγοντες πριν από την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

Αποσύνδεσαν χιλιάδες συσκευές από το διαδίκτυο

Το πιθανό κενό ασφαλείας εντοπίστηκε αρχικά από εργαζομένους της εταιρείας συμβούλων ψυκτικών συστημάτων Omega Solutions.

Στη συνέχεια, ειδικοί της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Pen Test Partners επιβεβαίωσαν το πρόβλημα και συμμετείχαν στην ενημέρωση των αρμόδιων φορέων.

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της Βρετανίας (NCSC), το υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (Defra) και η Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (FSA).

Οι αρμόδιοι επικοινώνησαν με επιχειρήσεις που ενδεχομένως χρησιμοποιούσαν τα ευάλωτα συστήματα, ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων.

Χιλιάδες συσκευές ελέγχου, οι οποίες διαχειρίζονται δεκάδες χιλιάδες ψυγεία και καταψύκτες, αποσυνδέθηκαν από το δημόσιο διαδίκτυο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποσύνδεση πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως. Σε άλλες, οι εργαζόμενοι χρειάστηκε να αφαιρέσουν φυσικά τα καλώδια δικτύου και να παρακολουθούν χειροκίνητα τις θερμοκρασίες.

«Αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο»

Σύμφωνα με μαρτυρία εργαζομένου μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στο BBC, εκατοντάδες συσκευές αποσυνδέονταν καθημερινά επί μία εβδομάδα.

Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση ως αγώνα δρόμου, καθώς υπήρχε φόβος ότι θα ακολουθούσε νέο κύμα κυβερνοεπιθέσεων.

Όπως εξήγησε, μια επιτυχημένη επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή διακοπή της λειτουργίας των επιχειρήσεων και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Στις αποθήκες μεγάλων αλυσίδων φυλάσσονται τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων, τα οποία θα μπορούσαν να καταστραφούν εάν κάποιος αποκτούσε τη δυνατότητα να μεταβάλει τις θερμοκρασίες των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Τρία κύματα κυβερνοεπιθέσεων μέσα στο 2026

Η βρετανική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε μετά από σειρά επιθέσεων σε συστήματα ψύξης στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Αύγουστο, επηρεάστηκαν ψυκτικές εγκαταστάσεις σε μικρό αριθμό αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων.

Στις 11 και 12 Οκτωβρίου, εκατοντάδες σούπερ μάρκετ και εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων στη Γαλλία βρέθηκαν στο στόχαστρο χάκερ, οι οποίοι επιτέθηκαν σε συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας της εταιρείας Danfoss.

Ακολούθησε νέο κύμα επιθέσεων την 1η και 2α Νοεμβρίου, το οποίο επηρέασε δεκάδες σούπερ μάρκετ σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο.

Στη Γαλλία επηρεάστηκε επίσης μικρός αριθμός εγκαταστάσεων τραπεζών αίματος.

Η γαλλική κυβέρνηση απέδωσε στο Ιράν την ευθύνη για ένα από τα κύματα επιθέσεων, με την Τεχεράνη να απορρίπτει την κατηγορία.

Η διαφωνία για το κενό ασφαλείας

Μετά τις επιθέσεις, οι ειδικοί εξέτασαν τα συστήματα της βρετανικής εταιρείας Resource Data Management (RDM), τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης.

Η εταιρεία αμφισβητεί τη σοβαρότητα της ευπάθειας, υποστηρίζοντας ότι η παραβίαση θα απαιτούσε πρόσβαση σε συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Οι ερευνητές κυβερνοασφάλειας αντιτείνουν ότι ο εξοπλισμός αυτός είναι διαθέσιμος σε χαμηλές τιμές μέσω διαδικτύου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της RDM, Γκεντ Έβανς, ανέφερε ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε σε δοκιμαστικό περιβάλλον και ότι η διαδικασία περιλάμβανε την αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού της εταιρείας.

Παρά τις επιφυλάξεις της, η RDM ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην έκδοση των πρώτων ενημερώσεων ασφαλείας και στην προληπτική επικοινωνία με τους πελάτες της.

Από τα σούπερ μάρκετ μέχρι τα γήπεδα

Οι προειδοποιήσεις δεν περιορίστηκαν στις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων.

Σύμφωνα με το BBC, η επιχείρηση κάλυψε επίσης καταστήματα ψιλικών, πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, αλυσίδες ταχυφαγείων, ξενοδοχεία, αθλητικά στάδια και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης τροφίμων.

Ο Κεν Μανρό, ειδικός της Pen Test Partners, προειδοποίησε ότι η αυξανόμενη προσοχή που συγκεντρώνουν οι συνδεδεμένες ψυκτικές εγκαταστάσεις καθιστά πιθανό τον εντοπισμό αντίστοιχων ευπαθειών από κυβερνοεγκληματίες ή ομάδες που δρουν για λογαριασμό κρατών.

Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί επιτυχημένη επίθεση στα συγκεκριμένα βρετανικά συστήματα, η επιχείρηση ανέδειξε πόσο ευάλωτη μπορεί να γίνει η εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων όταν κρίσιμες εγκαταστάσεις εξαρτώνται από συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.